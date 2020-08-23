譚德塞料新冠疫情兩年內結束

世衛與聯合國兒童基金會制定新指引，建議12歲以上兒童應與成人一樣在同樣情况下戴口罩，尤其是難與他人保持至少一米距離時，或居住地區正出現廣泛傳播。隨着全球多地陸續開學，學童染疫的問題備受關注。德國柏林是該國最早開學的地區之一，惟逾850間學校開學僅兩周，至少41間學校出現確診個案，數百計師生要隔離，小學、高中以至職業學校均受影響。當地規定學生在走廊、休息時間和進入課室時須戴口罩，但返回座位開始上課後可脫掉。有輿論批評措施過於寬鬆，認為師生上課時亦應戴口罩。

稱比西班牙流感更快完結

美國疾病控制及預防中心（CDC）上周五發表研究指出，在社區傳播率低和實行嚴格防疫措施下重啟託兒服務，可成功限制病毒傳播。研究指出，羅德島在6月初因疫情放緩允許恢復託兒服務，截至7月31日已有666個項目獲准重開，照顧約1.9萬名兒童。兩個月間，只有29個項目共出現52宗確診和疑似病例，其中20個項目只有一宗病例，沒明顯進一步傳播。衛生官員認為，這歸功於該州整體感染率低，託兒項目亦有嚴格遵從防疫指引，如規定連同職員在內每組人數上限為20人、職員和學生不可以轉到其他組、所有成人須戴口罩，所有人每天都要檢查有否病徵等。

（衛報/華盛頓郵報）

（抗疫新階段）