肯尼亞南非官涉貪抗疫資金 譚德塞斥貪污致醫護缺裝備如謀殺

肯尼亞傳媒早前揭發，數十名商界領袖和政府官員涉嫌挪用約4億美元（31億港元）抗疫資金。衛生部長卡格威（Mutahi Kagwe）最初稱有關指控「純屬虛構」，但後來在社交網站承諾會作出改變。肯尼亞醫療用品管理局被指採購劣質防護裝備和抬高其他產品價格，包括主管等人遭停職。當局亦正在調查有人涉嫌挪用阿里巴巴集團創辦人馬雲捐贈的防疫物資。內羅畢上周五有民眾示威，要求徹查事件，有社運人士更揚言考慮私人檢控涉事官員。

保護衣僅防塵 肯國700醫護確診

該國本月至少3個縣有數以千計醫護罷工，官員貪污醜聞更加劇不滿。內羅畢上周五再有300多名公立醫院醫生加入罷工行列，部分人稱被拖欠薪金長達6個月，不少人上月起更遭削減醫療保險。有醫生在社交網站發布照片，顯示當局提供的個人防護衣，只用於防塵而非阻隔病毒。醫生工會表示，全國迄今已有約700名醫護染疫，超過10人死亡。肯尼亞醫生、藥劑師和牙醫工會代理秘書長姆瓦康達（Chibanzi Mwachonda）認為，防護裝備質素參差是許多醫護染疫的主因，令他們誤以為有足夠保護，他本人上月也確診。

南非兩官員涉挪用糧食援助

非洲疫情最嚴峻的南非，4月公布歷來最大規模的紓困方案，但其後爆出中飽私囊和貪污醜聞，包括有政客及其親信私吞失業補助基金。當地傳媒報道，執政非洲人國民大會（ANC）至少兩名官員因挪用糧食援助遭停職，總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）的首席發言人及其丈夫亦被指利用政治關係，贏得價值700萬美元（約5425萬港元）的個人防護裝備合約。非牟利組織「希望之光」（Rays of Hope）稱，派發糧食時曾遭地方官員阻撓，質疑他們想控制食物分配，獎勵支持者。拉馬福薩本月初成立特別小組，調查官員和公共機構就採購個人防護裝備及食物包裹等招標時的違規行為，涉及超過50億蘭特（約22億港元）。

譚德塞上周五談及南非貪污醜聞時稱，任何形式的貪污都不可接受，「但對我而言，與個人防護裝備有關的貪污實際上是謀殺，若醫護人員在沒個人防護裝備下工作，等同將他們的生命置於危險，亦會危及其服務對象的生命」。

（紐約時報/BBC/路透社）

（抗疫新階段）