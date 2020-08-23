美校區研改教材 助學生了解黑人歷史

太空競賽聚焦黑人女數學家

6月一項調查顯示，81%美國教師支持「黑人的命也是命」運動。雖然美國大部分公校教科書只能按出版社既定時序更新，但各校區都在這個夏天磋商更新教材建議，尤其是歷史。肯塔基州杰斐遜縣校區負責官員馬歇爾（John Marshall）說：「我們不只是談論更改幾堂課。我們嘗試將種族、公平和包容，納入我們課程本質工作。」該校區有近10萬學生，有色人種佔大多數。該區舊生、26歲黑人救護員泰勒（Breonna Taylor）3月13日被警員闖進寓所多槍射殺，至今未有警員就事件負上刑責，激發該校區的教育工作者更新教學材料與實踐，幫助學生認識黑人歷史和他們在美國的地位。例如學校教師商議，在教授相同的1960年代太空競賽課題時，聚焦於裨益現代火箭運算的一些黑人女性數學家。

另改從種族抗爭角度教黑人文學

在休斯敦，針對黑人與拉美裔學生的特許學校YES Prep旗下學校的教師，將探討在教導黑人公民運動重要作品、黑人文學家鮑德溫（James Baldwin）的經典文章《下次之火》（The Fire Next Time）時，如何從以往作為種族抗爭歷史般教導，變成加強指導黑人學生如何應對不義。該辦學團體冀學生不僅能反抗種族主義，還能成為擴大文化變革的一員。

出版社：以公平為重點的教科書需求激增

給予校區課程變更建議的美國國家學校董事局協會表示，今夏就製作種族多樣化教材提出的諮詢請求，比去年同期增一倍。出版教材與補充教科書的Scholastic Corp.說，以多樣性和公平為重點的教科書需求也激增。

（路透社）