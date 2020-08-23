四出勘探能源 涉領海爭議恐掀衝突

上周與希臘船艦碰撞 法派兵戒備

土耳其本月10日派出戰艦為Oruc Reis號地質研究船護航，到地中海東部考察潛在油氣田，希臘視之為侵犯其專屬經濟區，同樣派出戰艦監視，其間發生碰撞。法國總統馬克龍隨後宣布「暫時加強」在該海域的部署，派出戰機和軍艦以「確保國際法獲尊重」，是法國繼利比亞內戰問題後再次跟土耳其對碰，令事件升級至率涉歐盟等的更複雜國際外交層面。

與希臘有主權爭議 能源開採添變數

事實上，自從10年前以色列宣布在地中海發現天然氣田後，沿岸國家紛紛加入鑽探行列，盼可分一杯羹。但對希臘和土耳其來說，則隨時成為火藥庫。兩國早在1996年已因愛琴海小島的主權爭議幾乎爆發戰爭，迄今一直未停止爭拗，兩國更為塞浦路斯地位爭執不斷，這些都為地中海東部的油氣利益之爭添上更多歷史陰影。希臘堅稱擁有的小島嶼按照國際法有資格聲索大陸架，擁有單獨的鑽探權利，但土耳其則認為那屬該國本身的大陸架，拒絕承認雅典可產生專屬經濟區。

沿海國家組聯盟 土耳其被孤立

在這場地中海東部油氣爭奪戰中，土耳其有被孤立情勢。埃及、以色列、塞浦路斯、希臘、約旦、巴勒斯坦自治政府和意大利去年成立「東地中海天然氣論壇」，是區內首個能源合作發展組織。希臘和塞浦路斯更跟以色列和意大利合作，計劃鋪設東地中海天然氣管道，以輸送天然氣到西歐各國，但土耳其質疑路線進入土方海洋主權聲索範圍，若無安卡拉同意，管道不可推行。

（經濟學人/華爾街日報）