土耳其黑海探獲天然氣田 夠用6年 料可減能源進口 埃爾多安：長遠成能源出口國

「土耳其在黑海實現了歷史上最大的天然氣田發現。」埃爾多安在電視演說公布這項外界早已預期的消息，演說會配上黑海西部的鑽探船影片。該鑽探船是在土耳其北部海岸對出100海里左右找到氣田。能源部長Fatih Donmez稱，氣田位於水深2100米處，目前鑽探到另外1400米深，未來會再鑽深多1000米。他聲言，位於名為Tuna-1地區的新發現氣田只是大型氣田的一部分，將可以找到遠遠更多，「直至我們變成能源淨出口國前都不會停止」。埃爾多安早在上周三已向能源業高層透露有「好消息」。

望2023開採 官員分析師料或需10年

分析師稱，暫不清楚政府所謂的3200億立方米是指估計蘊藏量，還是可以抽取到的分量，但無論如何仍是重大發現。路透社引述土耳其消息，稱這次發現包括預期8000億立方米的蘊藏量。根據國際原子能機構數據，已知全球最大、由伊朗和卡塔爾共享的北方-南帕斯天然氣田，估計天然氣蘊藏量達51萬億立方米，另加79億立方米的天然氣凝析油。

儘管埃爾多安指新氣田最快2023年投產，但許多官員和分析師表現謹慎，最終或要等上10年，而且另需數十億美元投資以建立生產和供應基建。巴黎智庫「地中海能源觀察」碳氫化合物部門主任卡爾布茲（Sohbet Karbuz）則認為，項目的融資、時間和程序問題不大，或許需要外國企業提供技術和科技協助，「但我視2023年為合理目標」。他還指，土耳其跟外國的3800億立方米天然氣供應合約在2026年到期，這次發現有助安卡拉毋須急於續約，並增加其談判籌碼。

倘減能源開支 可改善土國政府財政

對土耳其而言，這次發現牽涉國內財政和地緣政治。土耳其目前高度依賴能源進口，去年能源進口支出高達410億美元，導致持續的經常帳赤字，間接促使土耳其里拉的兌美元匯率屢創新低。倘若能減少這方面的開支，對土耳其政府財政將有不俗改善。

土耳其天然氣目前主要來源是俄羅斯、伊朗和阿塞拜疆的輸氣管，為分散風險，近年還逐漸增加阿爾及利亞和尼日利亞的液化天然氣（LNG）進口。但為了減少對俄羅斯供應的依賴，土耳其去年起開始大減經「土耳其溪」（TurkStream）管道的俄方供應，今年5月從俄國的進口量比去年同期減少60%，令突厥語系盟友阿塞拜疆成為頭號供應國。

外長恰武什奧盧則聲言新發現令國家成為能源業界的造王者。土耳其報章評論指，土國一向有意利用橫跨歐亞的地理優勢，透過坐擁多條輸油氣管建立地區能源樞紐的地位，甚至寄望阿達納省的傑伊漢（Ceyhan）港口在區內複製荷蘭鹿特丹港（之於西北歐）的能源供應樞紐角色，只是國際市場以往對此投資意欲不大，新發現或有助改變情况。

（法新社/路透社/TRT/自由報）