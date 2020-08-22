防疫不合作 韓警搜右翼教會

韓新增324確診 5個月新高

「愛心第一教會」一名牧師向路透社稱，她最初檢測結果呈陰性，但翌日卻被告知是陽性，她認為政府想增加確診數字「消滅」他們，相信總統文在寅是幕後黑手。部分信眾則稱，教會確診數字大增源於政府派發的搓手液，稱是「恐怖襲擊」。文在寅周五促嚴懲妨礙抗疫者，包括大規模散播假消息者。韓國警方和防疫部門昨晚搜查位於首爾城北區的「愛心第一教會」，冀找到信徒名單。

歐洲疫情惡化 世衛稱毋須封城

歐洲的新冠疫情持續惡化，法國、德國、西班牙和意大利都錄得自4至5月以來最嚴重疫情。確診增加多與封城禁足令放寬、外遊和派對增加有關。

法國周四錄得新增4771宗病例，是5月以來首次單日有逾4000宗。意大利周四錄得845宗新症，是5月23日以來最高紀錄。

世衛歐洲區總監克呂熱（Hans Kluge）認為不需因為最近確診上升而再全面封城。他說：「有全國及額外的基本針對措施，我們可更有效處理地區上的病毒爆發。我們可控制病毒並保持經濟繼續運轉，教育系統繼續運作。」

（BBC/法新社/韓聯社）

（抗疫新階段）