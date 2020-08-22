曾稱不適宜 妻質疑瞞中毒拖時間 俄允反對派領袖送德治療

醫生：發現工業化學物質 並未中毒

納瓦爾尼在西伯利亞托木斯克機場咖啡店喝了一杯茶後在機上感到不適，後昏迷送院，迄今仍在深切治療部，其盟友稱他是遭落毒。事件惹來國際社會關注。納瓦爾尼所屬的反貪基金會主席日丹諾夫昨日稱收到一名女警的通報，指令納瓦爾尼中毒的化學物質「非常危險」，還會危及他身邊的人，任何接近納瓦爾尼的人都要穿防護裝備，但對方未具體透露是什麼物質。

西伯利亞衛生部官員昨稱，警方實驗室發現其頭髮和手部有工業化學物質痕迹。俄方主診醫生穆拉霍夫斯基（Alexander Murakhovsky）昨亦稱納瓦爾尼的衣服和手指有工業化學物質，又稱他出現代謝疾病，懷疑低血糖所致。不過俄方醫生稱他並未中毒。

德國人道組織「電影支持和平基金會」連夜派出救護飛機，昨日抵達鄂木斯克，盼將納瓦爾尼送到德國治療，被當地醫生拒絕。基金會稱機上有醫療設備，及專門治療昏迷病人的團隊。

德醫療團隊探視 反駁俄政府說法

醫療團隊昨日獲准進入醫院探視納瓦爾尼，但俄方主診醫生其後稱，納瓦爾尼的情况太不穩定，無法移離醫院。電影支持和平基金會隨即發表聲明，指從德國醫療團隊收到的信息顯示，他們「有能力和意願」帶納瓦爾尼飛往柏林，這也是其家人的願望，「俄羅斯政府宣稱諮詢過德國醫生的意見，指運走他（納瓦爾尼）並不安全，這說法並不正確」。俄醫生稍後稱准成行。

克宮周四曾稱，醫療當局會考慮任何將納瓦爾尼送往歐洲診治的要求。但納瓦爾尼妻子尤利婭指，醫生最初同意讓丈夫到德國醫治，後又一度反口，懷疑醫生試圖隱瞞中毒情况，揣測是想拖到納瓦爾尼體內的化學物質消失。納瓦爾尼發言人質疑，禁止出國是要嘗試殺死他。

（綜合報道）