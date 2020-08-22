以蚊滅蚊 佛州准放7.5億隻基因改造蚊

雄蚊身帶蛋白質 跨代殺雌性幼蟲

今次計劃為美國首項基因改造蚊試驗，由英國生物科技公司Oxitec推動，以埃及伊蚊（Aedes aegypti）為目標，牠們能傳播登革熱、黃熱病及基孔肯雅熱，在佛州屬入侵物種，而當地許多的埃及伊蚊族群已對殺蟲劑產生抗藥性。單在今年以來，佛州礁島群（Florida Keys）地區已有近50宗登革熱個案。

專家將釋出經基因改造的雄蚊「OX5034」，當牠們與野生雌蚊交配時，會將改造基因傳給後代，該種基因會產生一種蛋白質，會令為了產卵繁殖而叮人吸血的雌蚊在幼蟲期便死亡，截斷病毒傳播鏈。只以花蜜為食的雄蚊則能繼續存活，並將該種基因流傳下去。計劃期望區內埃及伊蚊料在一段時間後數量大減，人類染病風險亦隨之降低。

美國國家環境保護局（EPA）今年5月已批准有關計劃，佛州政府亦在6月發出實驗許可，至周二（18日）佛州礁島群蚊子控制區正式批准有關計劃，2021年起會向區內釋放7.5億隻基因改造蚊，為期兩年。Oxitec亦計劃2021年起在得州釋放基因改造蚊，暫獲聯邦批准，但州政府及地方政府仍未首肯。

Oxitec研究人員戈爾曼（Kevin Gorman）指出，公司已在巴西、巴拿馬及開曼群島展開同類測試，成效斐然，例如巴西一處試點的埃及伊蚊大減95%。他亦稱，公司歷年已釋出數以十億計的基因改造蚊，對人類或環境無負面影響，EPA、美國疾病預防及控制中心等聯邦機構均有大量研究為計劃安全背書。

環團斥「侏羅紀公園」實驗

不過，近24萬人在請願網站Change.org聯署，批評Oxitec將美國用作「異變昆蟲的實驗場」，將居民當白老鼠。國際科技研究中心及食物安全中心政策總監漢森（Jaydee Hanson）批評，美國正面對諸如新冠病毒疫情等緊急情况，當局卻亂用公帑做「侏羅紀公園實驗」。她亦批評EPA「違法地」拒絕分析基因改造蚊的環境風險，計劃後果難料。

（CNN/BBC）