兩黨大會變網上誓師 外國使節難收風

傳統上，駐美外交官都樂於到兩黨代表大會，無論是與黨內人士進行早餐會還是參加雞尾酒派對，都是他們預先「摸底」或「收風」的機會，以了解人事脈絡或政策傾向，以至鮮為人知的黨內秘辛等。外交官都希望與潛在政府高層先打交道，並嘗試探知大選後美國與自身國家之間的政經關係會有何影響，再向本國匯報。有某國駐美大使向美國有線新聞網絡（CNN）說：「親身交往是不能取代的。其他都不是那一回事。」

「通俄門」前車可鑑

拜登團隊極謹慎

此外，報道指拜登團隊與外交官接觸也顯得分外避忌，原因是特朗普團隊前車可鑑。2016年特朗普當選總統後，其團隊成員員弗林曾與俄羅斯駐美大使討論制裁事宜，之後又向聯邦調查局撒謊，成為困擾特朗普多年的「通俄門」調查重點之一，也揭開特朗普團隊與外國政府交往的大量秘密。民主黨一名外交政策人員表示，拜登團隊對外國使節的任何接觸都謹慎，避免被指向外國代表傳送資料。

報道稱，雖然外交官正致力取得拜登顧問網絡的人員名單，甚至能夠接觸部分人，但他們至今未獲拜登團隊邀請會面。有外交官甚至已決定在大選這段期間離開美國。

（CNN）