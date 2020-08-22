形容大選如「靈魂之戰」 拜登：我們會克服黑暗

暗批特朗普煽動仇恨抗疫不力

拜登因疫情關係，周四晚選在家鄉特拉華州威爾明頓一座不設觀眾的中心發表提名演說。他表示，美國正面對四項歷史性的重大危機，包括新冠病毒疫情、經濟衰退、種族不公及氣候變化。他不點名批評特朗普拒絕負起領導責任，煽動仇恨與分裂，對抗疫情不力，令美國成為全球疫情最嚴重的國家，未盡保護國家的最基本責任。

曾接連經歷喪親之痛（首任妻子和1歲女兒早年車禍身亡，兒子5年前腦癌去世）的拜登稱，明白美國民眾目前難有任何希望，特別是失去至親者。他表明，上台後首務將是推行全國抗疫策略，包括強制戴口罩。

重提喪親經歷打動人心

拜登形容今次大選是「美國靈魂的戰爭」，將決定美國未來面貌。他承諾善用美國人最出色之處，又誓言會作為光明的盟友，不與黑暗同行，「只要團結一致，我們便能夠克服、亦將會克服美國現今的黑暗季節。我們會選擇希望而非恐懼，事實而非虛言，公平而非特權」。

77歲的拜登1988年起3次參選總統，今次終獲提名。在一連4日的全國代表大會中，多名前總統、民主共和兩黨的重量級人馬均為其站台，突顯不同陣營團結對抗特朗普的意向。

評論讚表現出色 反擊衰老極左質疑

《紐約時報》稱，拜登談及自身挫折與奮起，嘗試觸動受疫情困擾與遭受特朗普施政打擊的民眾。政治網站Politico盛讚以往經常脫稿演出的拜登演說表現出色，即將在下周舉行的共和黨全國代表大會上，特朗普一方勢難質疑拜登衰老與能力不濟，而聚焦中間路線的政策願景亦使特朗普對他「極左」的指摘站不住腳。

根據RealClearPolitics的綜合民調，拜登領先特朗普7.6個百分點。

（綜合報道）