20年首次 美民主黨黨綱未提一中政策 支持港人民主權利 全面執行人權法案

華促恪守一中原則中美三公報

《紐約時報》等美國傳媒多形容黨綱是「象徵意義的文件」，但稱可反映該黨及候選人拜登擁抱的原則及價值。今屆民主黨大選黨綱多達92頁，篇幅較上屆大增，外交政策的部分也長了不少。關於「亞太區」的部分大多是討論對華政策。

黨綱稱要強硬對待中國，批評特朗普向華發動貿易戰鹵莽，反而損害美國製造業及消費者。黨綱提及南海問題，強調遵守自由航行原則，應對中國威嚇。黨綱亦提到台灣問題，寫道：「民主黨人信守《台灣關係法》，並會繼續支持跟台灣人意願及最佳利益一致的兩岸議題和平解決方案」，這是民主黨黨綱20年來首次未提及「一個中國政策」（One China policy）。北京一向強調「一中原則」，美國則以「一中政策」回應，強調自1978年宣布翌年建交起「認知」而非「承認」中方的一中立場。

稱要強硬對華 批特朗普貿易戰鹵莽

翻查歷屆民主黨大選黨綱，信守「一中政策」的類似字眼最早出現於2000年，當時還提到支持和平及跟台灣人意願一致的兩岸議題解決方案。到2004年，黨綱同樣大致保留上述字眼，但在台灣一句加上「最佳利益」。到2008年再增加「信守《台灣關係法》」字眼，2012年和2016年沿用，到今年才剔除「一中政策」。

「美國台灣觀測站」網站共同編輯陳方隅認為此舉「意義很重大」，他向美國之音稱，這反映民主共和兩黨競逐對華強硬態度的詮釋權，亦顯示中美關係不可能回復到2016年前。前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）則向美國之音稱，黨綱很難看出候選人或政黨的意圖，他認為重要的仍是「跟台灣人願望和最佳利益一致」一句，刪除「一中政策」的意涵在於北京必須制定「有望能回應台灣民眾願望」的對台政策。

民主黨黨綱亦首次提到香港，強調支持港人民主權利，以及會全面執行《香港人權與民主法案》，包括制裁削弱香港自治程度的官員、金融機構、企業和個人。黨綱亦提及新疆問題，稱「會促使全球聯手譴責拘禁過百萬維吾爾人及其他少數族裔的中國集中營，並利用《維吾爾人權政策法案》提供的工具」。

拜登顧問：特朗普「得把口」 拜登更有效

在今屆大選中，中國已成為重要議題，總統特朗普正與中國打貿易戰，又屢斥中國要為新型冠狀病毒疫情負責。特朗普屢稱民主黨總統候選人拜登對華軟弱，拜登團隊則反指特朗普對華所謂「強硬」只是一事無成的「鹵莽」。《新聞周刊》引述消息稱，拜登未來數周將會就中國問題發表重要演說，將強調要跟盟友合作，在貿易、知識產權、網絡間諜活動等議題對華交涉。拜登一名高級顧問稱，對華強硬像特朗普一樣只懂口頭強硬並無用，最重要是有效地跟中國交手以推進美國利益。

（紐約時報/美國之音/新聞周刊）