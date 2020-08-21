憂港國安法 美大學課堂防錄影「送中」

准學生匿名交功課保護身分

報道指部份精英大學的課程會有警告標籤，提醒或涉及中方認為政治敏感的材料，各學校同時在評估如何保護學生及學系免受中國政府檢控。以普林斯頓大學為例，中國政治課堂的學生會在功課以代號代替名字，以保護其身分，免於被聯繫到特定觀點或論據。負責該課程的助理教授特魯斯（Rory Truex）說：「我們不能自我審查，如果我們教授中國課程的一群也出於恐懼而停止教授天安門（六四事件）、新疆或任何中國政府不想我們談論的敏感話題……那我們就會輸。」

在哈佛商學院任教中國政治經濟的任美格（Meg Rithmire）亦計劃，為一個首年必修課程採取類似措施，以保護約800名碩士學生。該課程其一案例研究要求學生閱讀新疆所謂「再教育營」中的維吾爾穆斯林日記，課堂也涉及香港、台灣和中共合法性等議題。任美格表示，無辦法跟學生說可在電話通訊中暢所欲言，其做法是務求紓緩風險。她說，哈佛商學院正計劃為包括美國人在內的學生給予課堂討論豁免，以免他們憂慮公開討論敏感議題，同時毋須因在課堂不發言而影響成績。

（華爾街日報）