伊朗公開兩國產導彈 射程逾千公里

皆以遭美炸死指揮官命名

伊朗國防部長哈塔米（Amir Hatami）在電視演說表示，名為「烈士卡西姆蘇萊曼尼」的彈道導彈射程達1400公里，而「烈士阿布邁赫迪」 巡航導彈射程亦超過1000公里。兩款導彈分別取名自今年1月遭美軍炸死的伊朗革命衛隊精英部隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼，以及伊拉克民兵指揮官阿布邁赫迪（Abu Mahdi al-Muhandis）。

總統魯哈尼稱，導彈特別是巡航導彈對伊朗很重要，「兩年內我們把射程從300（公里）增至1000（公里）是個重大成就」。他又指伊朗的軍事力量及導彈計劃是防禦性質。

美伊關係因美國2018年退出核協議並重新制裁伊朗而變差。聯合國安理會上周五未有通過美國尋求延長原定10月到期的對伊朗武器禁運後，特朗普下令國務卿蓬佩奧昨日在聯合國安理會提出恢復所有對伊朗有關核問題的制裁。有外交官指制裁快速回復過程會變得棘手，中俄等國會質疑美國此舉的合法性，因美國都不再遵守特朗普稱之為「歷來最糟糕」的核協議，中俄等國或會無視美國的行動及不再重新制裁伊朗。蓬佩奧周三稱，若中俄拒絕執行聯合國的措施，將面對美國制裁。

（路透社/彭博社）