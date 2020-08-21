以國阿聯酋建交附帶美售F-35協議

以色列反對美阿協議 憂失軍事優勢

F-35戰機為美國及包括以色列在內的主要盟友的第五代戰機主力機種。路透社引述有份與政府官員對話的業界人士稱，在特朗普的高級顧問及女婿庫什納（Jared Kushner）穿針引線下，美國與阿聯酋及以色列達成附帶協議，在以阿落實建交後美國將向阿聯酋出售F-35戰機，合作對抗伊朗。同時美國亦向以色列保證，向其供應的先進武器將較其他阿拉伯國家多，讓其保有區內軍事優勢。

美國總統特朗普周三在記者會上透露，阿聯酋有意購買F-35戰機，他表示目前正在評估中，但無透露詳情。以色列總理內塔尼亞胡周二（18日）表明反對美國向阿聯酋出售任何F35戰機。由於出售F-35須獲美國國會同意，可能需數年交涉及生產付運，即使新任美國總統上場後仍有足夠時間叫停交易。

沙特首開腔 以巴和平後方建交

以色列及阿聯酋在美國協調下，上周四（13日）宣布關係正常化，為以色列1948年建國以來與第3個阿拉伯國家簽定和約。美國總統特朗普周三在白宮記者會上再次讚揚協議，又稱預期沙特將與以色列建交，亦有其他國家希望加入。

不過對事件沉默多日的沙特同日首次就該協議開腔，正出訪德國柏林的外相費薩爾（Faisal bin Farhan）強調，沙特仍按照2002年阿拉伯聯盟通過的《阿拉伯和平倡議》作為處理與以色列關係的基本原則，強調以色列須按照國際協議與巴勒斯坦實現和平，才可能與阿拉伯國家建立關係。有關倡議要求以國全面撤出1967年以來佔領的所有阿拉伯領土、接受巴勒斯坦以東耶路撒冷為首都建國等。

伊朗扣查阿船 阿聯酋槍殺伊漁民

另外，伊朗外交部披露，周一（17日）扣查了一艘非法進入伊朗水域的阿聯酋船及拘捕其船員，同日阿聯酋海岸防衛隊人員涉槍殺兩名進入阿聯酋水域的伊朗漁民，並拘查了一艘漁船。伊朗稱，已傳召阿聯酋代辦抗議，又指阿聯酋政府已就事件表達深切遺憾，並預備補償所有損失。阿聯酋一方未有回應。事件反映伊朗與阿聯酋關係轉趨緊張。