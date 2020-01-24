俄反對派領袖疑中毒 客機急降送院 發言人稱遭落毒 留醫ICU需用人工肺

曾在機場喝茶

納瓦爾尼的發言人亞爾米什（Kira Yarmysh）在社交網站表示，相信是有人在納瓦爾尼所喝的茶中落毒：「這是他早上所喝唯一的飲品。醫生表示毒素透過熱茶令身體快速吸收。」事發於周三早上，納瓦爾尼當時在托木斯克（Tomsk）機場登機前於咖啡店喝茶。他原定由當地搭飛機返回莫斯科。他感到不適之後客機緊急降落鄂木斯克市（Omsk），以盡快把他送院。

同機乘客列別杰夫（Pavel Lebedev）在社交網站貼文稱，飛機起飛後納瓦爾尼去洗手間後一直沒有再回來。不久，他變得相當不適，有人嘗試令他清醒過來，但他痛苦地尖叫。航空公司稱飛機起飛不久納瓦爾尼就感到相當不適，機長遂決定緊急降落到附近一個機場，又表示他在機上並沒有進食或飲任何東西。

英外相深切關注

亞爾米什未有表示認為是誰人毒害納瓦爾尼，但指警方後已前往醫院，周四稍後會有醫療報告。至於其中一名有份治療納瓦爾尼的醫生卡利尼琴科（Anatoly Kalinichenko）稱自然中毒是其中一個斷症考慮，但檢查仍在繼續，未能肯定他是被人落毒。

44歲的納瓦爾尼為律師及反貪社運人士，經常狠批總統普京，近年多次因組織反普京示威而入獄。去年7月他亦稱在囚期間相信被人落毒，他稱過往沒有任何過敏問題，但當時因面部腫脹、眼睛不適和皮疹而被送院，醫生指他可能接觸過某些有毒物資。俄羅斯下月舉行地方選舉，納瓦爾尼等人目前正做準備。

俄羅斯政府過去屢被指毒殺眼中釘，但俄國一直否認。2018年俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾父女在英國遭罕有神經毒劑襲擊，俄國被指是黑手，事件引發俄國及西方的外交風波。英國外相藍韜文昨對納瓦爾尼疑似中毒表示深切關注。

克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）昨被問到對於這次懷疑中毒事件的看法，他表示視納瓦爾尼為所有俄羅斯公民一樣，「我們祝他早日康復」。有記者問克宮是否知道到底納瓦爾尼是否中了致幻劑（hallucinogen），佩斯科夫稱目前沒有任何化驗結果。

（路透社/法新社/ BBC）