涉挪用建美墨圍牆籌款 班農被捕

在伊拉克戰爭失去雙腳和一臂的退伍軍人科爾法奇（Brian Kolfage）前年年底發起網上眾籌，以捐款予聯邦政府在美國南部邊境興建圍牆，後因法律限制改為成立非牟利機構「我們興建圍牆」（We Build the Wall），並由班農出任諮詢委員會主席，最終從逾33萬名捐款者籌募到逾2500萬美元（近2億港元）。科爾法奇去年在得州一處山區興建圍牆。

曾稱志願組織 被揭取近百萬

訴狀指該組織雖確有參與興建圍牆，但至少數以十萬美元計的資金透過空殼公司被間接調走，作被告的私人用途和受惠，跟4名被告對外所宣稱不脗合。班農曾公開聲明這是志願組織，但訴狀指他從項目取得100萬美元（780萬港元），最少有部分用來抵償私人支出。科爾法奇則被指反覆和虛假保證自己「一塊錢支薪都沒有」。

班農原是極右媒體Breitbart News的負責人，在上屆大選最後數個月加入特朗普的競選團隊，被認為是特朗普爆冷勝出的重要功臣。他一度成為白宮首席策略師，但在政府內部抵制下被迫走人，後來因受訪批評特朗普的內容曝光，跟特朗普公開鬧翻。班農目前被USPIS扣留，周四稍後時間會在紐約南區聯邦地區法院提堂。

（NBC/Axios/路透社）