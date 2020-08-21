奧巴馬歷來最猛烈批評特朗普

斥把總統當「真人騷」

奧巴馬尖刻批評特朗普「從未成長至適任這工作，因為他做不到」。奧巴馬說：「他（特朗普）展示出沒興趣付出完成工作的勞力，沒有興趣找尋共同立場；沒有興趣利用其職位的巨大權力去協助任何人，除了他自己和他的朋友；沒有興趣把總統之位當成另一場真人騷以外的東西，只藉此得到他渴求的關注」。

美國總統卸任後過往甚少批評繼任人。但奧巴馬4年前還未卸任時，已稱如果美國人選出特朗普，將是對他的「個人羞辱」。隨着特朗普一再廢除奧巴馬的政治遺產，奧巴馬也開始加強批評。《紐約時報》形容，對比扶持前副手拜登上台，奧巴馬更關心如何趕走特朗普，以捍衛自己的政治遺產。但曾任奧巴馬內閣秘書的盧沛寧稱，奧巴馬對特朗普真正關注的是對方否定美國人的共同價值，及攻擊民主規範和體制。

另一邊廂，特朗普也一直在攻擊奧巴馬，幾個月前更公開指摘對方有份跟「深層政府」合謀以「通俄門」破壞他的形象。其親信稱特朗普旨在削弱奧巴馬民望，間接打擊拜登。但當時已有分析指出，奧巴馬的個人支持度極高，遠勝特朗普，特朗普隨時弄巧反拙。

特朗普周三在Twitter回應稱：「我看到他（奧巴馬）留給我們的恐怖，以及其所作交易有多愚蠢。看看他有多差，他身為總統有多無能，他是如此無能，如此恐怖。」他諷刺正是奧巴馬和拜登任內沒做好，令他得以在這位置。

（紐約時報/BBC）