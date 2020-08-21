拜登接受提名今演說 講辭「畢生準備」

嚴肅克制 展穩定領導力

《紐時》引述拜登的朋友稱，拜登的準備過程少不了諮詢家庭成員及一些長期顧問，包括其妹瓦勒利、妻子吉爾和首席策略師邁克多尼倫（Mike Donilon）。一如類似演說，拜登跟其團隊也找了他的密友和欣賞之人商量演說主題和論述範圍，包括專門研究美國總統的歷史學者米查姆（Jon Meacham）。

《紐時》又引述拜登身邊人稱，這份演說將貼合當前需要，即冷靜多於興奮，克制多於吹噓，藉此向國民展示具備穩定領導能力和全國團結的願景，應對非比尋常的挑戰。

前弗吉尼亞州長兼拜登的親密盟友麥考利夫（Terry McAuliffe）直言，這時勢需要不同類型的演說，甚至堪比小羅斯福同時面對二戰和大蕭條的情况，因此這將是非常嚴肅的演說。被問及拜登用了多久來準備周四的演說，麥考利夫答道：「他的畢生。」

《紐時》形容，拜登對其演說技巧甚有自信，故不太情願受其顧問影響。一名前拜登文膽追憶稱，拜登將二人工作關係比喻為哥爾夫球手和哥爾夫教練，「如果你嘗試改變我的揮桿，我們很難和睦相處」。拜登出任副總統時做過其首席文膽的特珀（Matt Teper）直言，拜登對演說稿的參與度很大，包括判斷應何時停頓，「但大體上，他的參與令事情變好」。

（紐約時報）