賀錦麗矚目登場 推種族團結願景 稱「沒疫苗預防種族主義」 斥特朗普領導失敗

民主黨全國代表大會周三踏入第3天，賀錦麗發表接受提名的演說，形容美國正處於轉捩點，亂象持續令民眾不知所措。她呼籲公眾支持拜登，因為他將能團結不同種族，又提到對美國的願景，即使大家無法在每個細節都達成共識，但都相信任何人不論外表或出身均有無限價值，這項基本信念使大家團結，「但我們今天對這個願景下的國家感到遙遠，特朗普領導無方，導致民眾失去生計甚至生命」。

承諾說真話 暗批特朗普淡化疫情

談及新冠疫情威脅時，她斥特朗普「將悲劇當作政治武器」，又提到在「結構性的種族主義」之下，黑人、拉美裔和原住民尤受影響。她提起弗洛伊德（George Floyd）等命喪警察之手的黑人，指出「沒有疫苗能預防種族主義」，呼籲各方採取行動對抗種族歧視，「我們須坐言起行，實現法律下平等公義的承諾，因為在所有人都獲得自由前，我們都不自由」。她承諾與拜登會就美國面對的挑戰「說真話」，被指是暗示特朗普淡化疫情。特朗普隨即在Twitter反擊，稱賀錦麗在民主黨初選時，曾就種族議題抨擊當時的對手拜登。

在演說開始前，賀錦麗在家庭內兩代女性的介紹下接受民主黨提名，包括其妹妹、姨甥女和繼女，強調家庭價值之餘，亦突顯女性對大選的重要性。當日民主黨全國代表大會亦邀請了多名黨內女性領袖發言，包括前國務卿希拉里、眾議院議長佩洛西、曾參與民主黨初選的參議員沃倫等。

演說用泰米爾語 連結印度裔背景

賀錦麗指出，美國女性在100年前爭取到投票權，又談到扶持她成長的女性，尤其是已故的印度裔母親詩雅馬拉（Shyamala Gopalan）。她的母親曾積極參與民權運動，教導她了解不同社群面對的困難，以及爭取公義是共同責任，令她選擇當檢察官。她感嘆母親當年產下她時，「大概從沒想到我如今會站在你們面前，說出這句話：我接受提名成為美國副總統候選人」。她在演說提及自己家庭時用到泰米爾語「chitthis」一詞，意思是媽媽的姊妹，巧妙地跟其印度裔背景連結。

學者：美國「種族文盲」黑白二分

拜登上周首度與賀錦麗同場出席競選活動時，曾形容她是「美國故事」典範，不過她作為牙買加和印度移民後裔的身分一直備受關注。對於她成為拜登副手，有媒體稱是「黑人時刻」，亦有人補充她是亞裔美國人。有評論認為輿論對其種族背景的困惑，正反映美國對多元種族的論述仍未成熟，如美國西北大學研究少數族裔的教授夏爾馬（Nitasha Tamar Sharma）指出，每當涉及多種族身分，人們就會成「種族文盲」，黑人和白人成為理解種族關係的主要二元之分。得州大學奧斯汀分校的政治學教授菲爾波特（Tasha Philpot）認為，賀錦麗所代表的，正是過往從沒在如此高級別中被代表的一群。

（華盛頓郵報/CNN/紐約時報）