「東望」走向「東進」 強調經濟轉變重視戰略

賈殷承認，印度不是南海爭端的當事國，但隨着印度對地區和全球戰略環境的認知出現變化，新德里已開始在南海問題上爭取積極主動的立場，尤其是通過支持航行自由的權利表現出來。印度認為南海是全球公地（global commons）的一部分，印度會跟志同道合的國家聯手，以確保全球公地仍可供開放和自由的航行。

這也是印度外交取向由「東望」走向「東進」的體現。賈殷解釋，「東望」可被形容為被動，「東進」則可被建構為積極主動，但莫迪原意是擴闊和加深印度跟亞洲各國（包括中國）的經濟網絡，但在政策推動進程中，方向由純經濟轉為較戰略的角度。

莫迪屢暗諷中國擴張主義

所謂較戰略的角度，便是更着重印太的佈局，有印度學者甚至形容，新德里政策已由「東進」變成「進向印太」（Act Indo-Pacific）。賈殷認為，莫迪一直是「自由、開放與包容（inclusive，這字眼是印度倡議與美國的最主要分別）的印太地區」的支持者，意在按此框架容納大部分區內國家，「然而，莫迪也明確表示自己支持『發展主義』（vikasvaad）而非『擴張主義』（vistaarvad），這是對區內部分強國的隱晦信息」。

莫迪2014年出訪日本時首次提出「發展主義」和「擴張主義」的對比，當時已被指暗批中國；到今年6月中印軍隊在加勒萬河谷的邊境衝突後，莫迪前往印控克什米爾的軍事重鎮列城發表演說，重提有些強國相信「擴張主義」，歷史反映只會導致自我毁滅，強調「發展主義」才是現今世界主流，印度也不例外。莫迪雖未點名，但中國駐印度大使發言人嵇蓉同日即在Twitter回應道：「把中國視為『擴張主義』，誇大和捏造與鄰國的爭端是毫無根據的。」莫迪在上周印度獨立日演說中，亦再暗批中國是「擴張主義」。

邊境衝突重創中印關係 短期難改善

賈殷不諱言，加勒萬河谷流血事件激烈地改變了印度對中國的看法。他指對比2017年發生於洞朗的類似事件，當時中印以連續兩年的領袖互訪作非正式會談，展示一定程度的成熟態度管控雙方關係，但在加勒萬河谷的原始方式小型戰爭，卻重新揭開1962年中印戰爭對印度的深刻傷疤。他說：「很清楚這段關係已變得極端對立，短期內改善的可能性微乎其微。這對兩國都會有後果。」