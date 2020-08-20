印太籌謀聯手制華 美印不同調 「四方安全對話」走向軍事同盟 新德里有顧慮

明報記者 周宏量

學者：莫迪「戰略自主」「多邊結盟」

外界對印度外交取向的一大焦點，在於印度身為「不結盟運動」的發起國，會否真的在地區角力中選邊？澳洲阿德萊德大學亞洲研究系客座教授賈殷（Purnendra Jain）接受本報電郵專訪，指莫迪已放棄以「不結盟」作為政策的論述，並以宣稱尋求所謂「戰略自主」（strategic autonomy）代替，旨在跟一個或一組國家建立「多邊結盟」（multi-alignment），但同時不贊成標準形式的軍事類型同盟（military-type alliance）。賈殷認為，對印度來說，QUAD是跟志同道合的國家合作的戰略框架，而非任何形式的同盟，「因為同盟代表其中一方要向其他當事國承諾作出軍事協助或支援」。

印澳互動惹關注 軍演成焦點

賈殷提醒，印度跟其他QUAD成員國不同之處，在於新德里還加入了上海合作組織（SCO）和金磚五國（BRICS），在這兩個組織內皆須跟中國和俄羅斯互動。對比之下，澳洲和日本皆通過同盟關係與美國緊密聯繫。但他承認，印度倒向美國、並跟其地區盟友建立更密切關係的局面，無疑正在加強。

印度有意加深QUAD形式合作的揣測，隨着印度傳媒上月盛傳新德里將邀請澳洲加入「馬拉巴爾（Malabar）海軍演習」而升溫。馬拉巴爾軍演原先是印度和美國的雙邊軍演，到2015年日本正式加入成為永久伙伴。在2007年首度不在印度洋舉行的馬拉巴爾軍演，澳洲和新加坡罕有偕日本加入，但之後澳洲再未參與，直至2018年傳出印度拒絕澳洲參與的要求，印度傳媒指是顧慮到北京的反應。

「北京是障礙 但非唯一」

賈殷同意顧慮北京反應是其一障礙，但不是唯一障礙。他解釋，印度此前顧慮澳洲對參與軍演有否堅定的承諾，「基於以往經驗，新德里覺得堪培拉想法善變（fickle-minded），也不肯定澳方是否有足夠的承諾和能力來參與這種要求極高的公海軍演」。

印度和澳洲近期確不乏引人關注的互動。今年6月，兩國舉行視像峰會後落實將雙邊關係提升為「全面戰略伙伴關係」，當中提到要為「開放和包容的印太區」（跟美國倡用的「自由和開放」略有不同）作海洋合作，以及作更多防務合作。賈殷認為，此舉無疑令印澳關係升級，也是為何外界揣測印度會邀請澳洲參與馬拉巴爾軍演，但這仍未發生，既可能是新德里仍有猶豫，也可能是雙方尚在談判中。

美印關係決定QUAD前路

對華府而言，澳洲和日本原本就是盟友，QUAD能走多遠始終要看美國跟印度的關係能否更進一步。賈殷認為，美印關係儘管勝過以前，卻仍不是堅定（not robust）的關係，障礙包括特朗普政府的外勞簽證限制影響到數以萬計印度專業人士，以及貿易問題。

（南海系列‧三之三）