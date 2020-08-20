澳洲擬强制打新冠疫苗 與英藥廠簽約 夠全民免費注射

盼明年初推行

目前全球有多間藥廠正研發新冠疫苗，阿斯利康與牛津大學合作研發AZD1222疫苗，被視為其中一款有望應對新冠病毒疫苗，現正展開大規模臨牀測試，進展理想。研究員期望疫苗能在今年10月完成，若一切順利，澳洲民眾明年初可接種。

衛生部長亨特（Greg Hunt）昨表示，澳洲全民將可接種疫苗，但注射疫苗優先次序會由一個醫療小組決定，一般會先讓長者、醫療人員及殘疾人士接種。維多利亞省首席醫療官薩頓（Brett Sutton）稱，當局亦要考慮傳播病毒風險最高的地點，以及疫苗在不同年齡群體之間的成效，以判斷誰應首先接種疫苗。目前維多利亞省疫情最嚴重，周三數據顯示過去24小時當地新增216宗確診。薩頓又稱，廣泛測試仍在初步階段，不應只寄望在一種疫苗上。莫里森表示，澳洲亦在尋找其他新冠疫苗，包括昆士蘭大學及其合作伙伴CSL Ltd.研發的疫苗。

莫里森提到應盡可能強制民眾注射，豁免只限於醫療原因，有關做法預期會受到反疫苗人士反對。莫里森稱，若任由疫情不受控的風險太大，「我們是在談及一個摧毁了全球經濟、奪去數以萬計民眾性命的疫情」，但他強調政府未有決定。悉尼大學行為學家利斯克（Julie Leask）稱，尚未掌握有效的疫苗之前談論強制注射是言之過早，採取任何措施都應與疫苗的效用合乎比例。

學者稱待驗證成效

另外，德國亦尋求讓民眾接種疫苗。該國疫苗監管機構保羅埃爾利希研究所（PEI）主管齊修特克（Klaus Cichutek）稱，部分新冠疫苗的第一及二階段試驗，顯示能夠觸發對新冠病毒的免疫反應，若第三階段試驗結果顯示疫苗有效及安全，首款疫苗明年初會獲批准推出。

（路透社/悉尼先驅晨報）

（抗疫新階段）