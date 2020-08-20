歐盟不承認白俄大選結果 俄不出兵

擬制裁選舉舞弊 暴力打壓

季哈諾夫斯卡婭在歐盟峰會前斥盧卡申科已在全國和全世界失去認受性，敦促歐盟拒絕承認大選結果。白俄官方聲稱盧卡申科在本月9日的大選贏得八成選票，但反對派質疑選舉舞弊，並引發一連10天的示威。最終歐盟拒絕承認結果，米歇爾質疑選舉「既不自由也不公平」，指即將對要為暴力、打壓和選舉舞弊負責的人實施制裁。

盧卡申科下令鎮壓示威

季哈諾夫斯卡婭早前宣布成立反對派協調委員會，安排權力過渡，盧卡申科周二批評此舉是企圖奪權，威脅向35名獲季哈諾夫斯卡婭委任的人士採取行動。盧卡申科昨（19日）再下令內政部鎮壓示威，他又下令加強邊境以防止「戰鬥人員及武器」湧入，並禁止參與罷工作為抗議一部分的國營傳媒職員重返工作崗位。

（法新社/路透社/BBC）