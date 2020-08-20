馬里兵變 組交權委員會允大選

總統被扣宣布辭職解散國會

當地時間周二早上，城鎮卡提（Kati）的桑迪亞塔·凱塔軍營的士兵發動軍事政變，並於下午拘捕了總統及總理。政變軍人車隊其後向15公里外的首都巴馬科開進，反政府示威者在獨立廣場附近聚集，要求凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）下台。周二晚，凱塔就宣布辭職決定。

聯合國秘書長古特雷斯周二發聲明強烈譴責馬里軍事政變，呼籲立即恢復憲法秩序和法治，無條件釋放凱塔及其閣員。中國、法國和挪威駐馬里大使館都呼籲當地僑民留在家中。

西共體表示，將會取消馬里的成員國身分，並關閉其成員國與馬里的邊境、凍結成員國與馬里的一切資金往來。馬里是內陸國家，嚴重依賴從周邊國家進口燃料和生活必需品。2012年正是在受到西共體嚴厲制裁後，嘩變軍人最終做出讓步，同意回歸憲法秩序。

2012年，卡提軍營亦發動兵變推翻時任總統托赫，包括伊斯蘭國（ISIS）和蓋達等伊斯蘭武裝組織乘機在馬里北部和中部活動。凱塔在2013年的選舉中上台，並於2018年連任，但被指控貪污及無力改善國內治安，自6月起一直面臨民眾大規模抗議活動和下台壓力。

（綜合報道）