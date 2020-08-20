星級前總統國務卿齊撐拜登

克林頓讚腳踏實地總統

克林頓表示，特朗普入主白宮後讓美國陷入混亂，而非解決國家危機，「在這種時候，橢圓形辦公室應該是指揮中心，現在卻變成是風暴中心，只有亂象」。他說，若選民希望一個每天花很多小時看電視和在社交媒體攻擊人的總統，特朗普就是他們的人選。相反，拜登是一個腳踏實地、專注做事的總統。

曾於2004年代表民主黨參選總統的前國務卿克里（John Kerry）說，美國值得有一個受尊敬、而非被取笑的總統。與第一晚一樣，大會也邀請了共和黨政客發言撐拜登，以爭取中間派及溫和共和黨人支持。作為美國首名黑人國務卿的鮑威爾表示，美國與盟友合作時才最強大，它需要一個能夠認清敵我、相信外交官和情報單位的領袖。

《紐時》指出，若拜登當選，要修復特朗普政府造成的問題並非易事。中美關係跌至近數十年谷底，朝鮮亦恢復核計劃，伊朗核協議也被撕毁。雖然拜登至今並沒有公開詳細外交藍圖，但觀乎周二晚大會帶出的信息，民主黨希望選民相信拜登這名曾任參議院外交關係委員會主席、曾參與擊殺恐怖分子頭目拉登和網絡攻擊伊朗核設施的候選人及其富經驗的團隊。

（紐約時報）