賀錦麗「政治生涯最重要演說」

奧巴馬希拉里同日發言

賀錦麗過往曾表示，童年時深受印度母親家族支持平權與民主思想的影響，塑造了她的價值觀。她的外公戈巴蘭（P.V. Gopalan）在印度政府任職數十年，幾乎每天早上都會和朋友一起到南部城市欽奈的海灘散步論政。賀錦麗每次回到印度，總會跟在外公後面聽着他與朋友討論平權、貪腐和印度的發展方向。賀錦麗2018年向一個印度裔美國人團體發表演說：「正是那些與外公在海灘上散步的時光，對今天的我有深遠的影響。」

戈巴蘭打破那個時代上流社會的保守刻板形象，大力支持女權，尤其是女性教育。賀錦麗母親詩雅馬拉（Shyamala Gopalan）考上德里大學主修家政學，但當她獲加州大學柏克萊分校取錄時，戈巴蘭毫不猶豫就為她支付巨額學費讓她出國深造。1950年代來到美國的詩雅馬拉積極參與民權運動，賀錦麗孩提時代也受薰陶。

（路透社/紐約時報）