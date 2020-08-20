美郵政署轉軚停削成本措施 免礙大選

最少21州擬興訟

在德喬伊執掌下，郵政署開始連串削減成本措施，包括減少郵箱數目、限制加班員工時間、減少額外送件行程、縮短郵局營運時間及關閉部郵件分類中心。但德喬伊周二發聲明說：「一些美國郵政署長期運作新措施已被提出——在我就任之前就已提出，這是值得關注的領域。為了避免對投寄選舉郵件產生任何影響，我將暫停這些措施，直至大選結束。」德喬伊稱，暫不會改變郵局營運時間、繼續容許員工加班，不會減少郵箱及分類機的數目。

全美最少21個州將入稟聯邦法院控告郵政署及德喬伊，指控郵政署違反法律，在未經郵政管理委員會批准之下改變運作模式，而這些改變措施會妨礙各州舉行公平及公正選舉的能力。德喬伊本周五和下周一將分別出席參眾兩院委員會的聽證會，就削減成本措施導致全國郵件送遞速度減慢解釋。眾議院議長佩洛西本周日召集正休會的眾議院議員，擬對郵政署的政策展開調查。

美國郵政署屬公營機構，但近年來被要求自負盈虧，官方財政撥款減少加上其他商業機構競爭，郵政署目前的債務已達1600億美元（約1.2萬億港元）。

鑑於新冠疫情，估計今屆大選郵寄投票數量將大增，總統特朗普屢在沒有證據下聲稱郵寄投票會導致舞弊，上周更反對向郵政署緊急撥款250億美元（1950億港元），表明要令全民郵寄投票行不通。本身為特朗普金主的德喬伊削減郵政服務，亦被質疑企圖阻礙郵寄投票。

（BBC/華盛頓郵報）