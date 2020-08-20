獲3558代表票 正式獲提名選總統 拜登披甲 進步派寄望選後增權

民主黨全國代表大會繼續舉行，77歲的拜登終於取得總統候選人提名，倘若他最終入主白宮，將是完成美國政治史上「最長的馬拉松」。近代美國未見過任何具實際角逐能力的政治人物要花這麼長時間，拜登早在1972年已當選參議員，其時年僅30歲，是歷來第5年輕者。他現時的政治生涯長達48年，甚至比甘廼迪、克林頓和奧巴馬當選總統時的年紀還要大。

奧卡西奧-科特茲「示威」

拜登曾兩度角逐皆失敗，第一次在1988年，當時連奧卡西奧-科特茲也未出生，因演說內容剽竊風波被迫退出；第二次是2008年，他在奧巴馬和希拉里的強勢下早早出局，但後獲奧巴馬邀請出任副手並當選副總統。這點在12年後的今日意外發揮作用，拜登因這淵源廣受黑人選民支持，得以在「超級星期二」奠定反勝氣勢。

然而，黨內進步派超新星奧卡西奧-科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）周二意外搶了風頭，她負責循慣例在演說末段象徵式提名拜登的初選對手桑德斯，惹來外界矚目，她隨後在Twitter解釋只屬程序，自己在大選是支持拜登。儘管這名紐約眾議員並未點名提到「綠色新政」或「全民醫保」等進步派代表政綱，但在演說中羅列其進步派理念，並狠批現時制度，稱需要「深入的系統解決方案」，仍備受輿論關注。

《華郵》甚至形容這是對拜登和民主黨的警告，報道引述奧卡西奧-科特茲的前助手兼政治顧問稱，目前共同目標是擊敗特朗普，拜登贏了提名，所以掌控主導權，但2022年中期選舉或2024年大選未必再有。

進步派增議價力擬影響施政

進步派這次跟溫和建制保持合作，是汲取上屆大選不咬弦間接造就特朗普上台的教訓，他們如今將目標放在拜登當選後如何影響其施政。尤其是民主黨國會初選再有幾名進步派脫穎而出，很可能殺入國會，議價力量再增。進步派政治行動組織（PAC）「公正民主黨人」發言人沙希德坦言，拜登肯定不會享有蜜月期。政治新聞網站Politico則警告，這或削弱拜登跟共和黨人討價還價的能力。

進步派另一大將桑德斯的長期顧問韋弗（Jeff Weaver）向《金融時報》表示，進步派選民顯然不會從拜登政府取得想要的一切，這很清楚，「（但）我們會是討論的一分子」。

桑德斯顧問：嘗試找出共同立場

韋弗指出，拜登競選工程跟上屆希拉里相比大不相同，重點是其團隊向進步派合作，嘗試找出共同立場，例如奧卡西奧-科特茲在拜登團隊的氣候變化工作小組佔有一席位——拜登如今在競選網站也表明她提出的「綠色新政」會是應對氣候挑戰的「關鍵框架」。作為回報，桑德斯也不堅持要拜登接納其標誌性的全民醫保政綱，拜登改為支持「公共選項」跟私人保險業界競爭。

奧卡西奧-科特茲這次只獲分配約90秒時間，跟其黨內超新星地位甚不貼切，《紐約時報》形容許多她的支持者對此感到失望。

（金融時報/華盛頓郵報/紐約時報/Politico）