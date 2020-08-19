東盟內部爭端 削抗華成效

肯巴拉提醒，其他東南亞主權聲索國也在南海有非法行為，只是被中美角力所蓋過。他認為東盟各國如要有效抗衡中國壓力，必須先管控好各成員國的爭端，「只有透過集體行動，東南亞國家才能有效跟外部勢力合作，以抗衡非法的強勢行為」。

東南亞各國在南海問題上對中國愈來愈不滿，可見於近期醞釀的新動作。

今年1月中國船舶駛入印尼視為專屬經濟區範圍的納土納群島北部海域後，印尼即傳召中國大使抗議，並展開海空巡邏，到今年7月更在該海域作一連4天的軍演。越南甚至盛傳考慮仿效菲律賓，將南海爭端提上國際仲裁。

對華不滿增 國際仲裁成選項

越南學者黎洪和指通過法律途徑處理與中國的南海爭端，仍是越南的重要和可行選項，蓬佩奧提出的華府新立場及2016年南海仲裁案的結果會令河內更有信心勝訴。但他強調越南重視跟中國保持穩定及和平的關係，會首先嘗試通過外交渠道解決，只有用盡外交選項和中方持續挑釁下才會走到這一步。

（南海系列‧三之二）