各國拒當炮灰 美趨強硬利弊夾雜

越南前外交官黎洪和認為華府整體對華立場，尤其是南海主張問題上轉趨強硬，「為越南同時帶來機會和挑戰」。他解釋，華府此舉或有助限制中方在南海的「強勢（assertiveness）和海洋擴張主義」，河內也可望在越南專屬經濟區（EEZ）內跟中國爆發對抗時，得到美國的外交支持；但另一方面，華府更強硬的立場也會增加中美在南海出現軍事衝突的風險，越南並不希望出現，因恐怕會損害地區安全穩定，影響安全和經濟發展，甚至隨時在衝突中被拖下水。

盼兩強之間取平衡

印尼智庫專家肯巴拉直言中美若在南海衝突，東南亞及東亞國家將首當其衝，「這不符合印尼的利益」。

黎洪和指美國正就其對華政策動員國家支持，「實際上尋求建立反華同盟」，其中南海爭端便是「方便就手的號召點」。他相信，部分區內國家業已重新考慮其對華政策，至少是在兩強之間維持平衡，「而非過於倒向北京」。他說：「長遠而言，如果中國被認為在對美國的競爭中呈現敗象，中國在東盟的一些密切伙伴甚至會考慮倒戈，畢竟每一個人都想在『贏家一方』。」

（南海系列‧三之二）