美狠對華 東南亞期待又怕傷害 華府「撐盟友」聲明 菲越大馬印尼留餘地

反應未見熱烈 重申國際法處理

蓬佩奧聲明公布後，2016年南海仲裁案主角菲律賓，其國防部長表示「強烈同意」國際社會提倡南海有基於規則的秩序，又呼籲中方履行南海仲裁結果。據報正考慮仿效將南海爭議交上國際仲裁的越南，外交部則稱歡迎南海各國採取符合國際法的立場，同意蓬佩奧的聲明所指《聯合國海洋法公約》（下稱《公約》）是管理所有海洋活動的法律框架。

印尼外交部發言人稱，該國對納土納群島海域的立場一向堅定和一貫，那是基於《公約》，又指南海仲裁案確認印尼的立場。馬來西亞外長的聲明則強調大馬維持原有立場，即各方必須合作以確保南海和平、安全和穩定，期待繼續商討敲定有效和具體的《南海行為準則》。綜觀而言，東南亞各國的回應態度皆甚為模糊。

學者料不欲冒犯中國

曾在越南外交部任職的新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究所研究員黎洪和向本報認為，河內出於或會冒犯中國的顧慮，未有公開表達對蓬佩奧聲明的支持，但華府新立場符合越南的立場和利益。他指越南尤其歡迎華府表達指中方的「九段線」主張屬非法，以及對「中方反覆騷擾越方油氣活動」的萬安灘地區展示「無可爭辯」的立場。

印尼智庫「戰略及國際研究中心」（CSIS）研究員肯巴拉（Gilang Kembara）也向本報稱，相信雅加達歡迎任何維護法治的立場，而且美國支持南海仲裁判決象徵美國對整個南海爭端的聯繫。

馬來亞大學中國研究所主任饒兆斌則稱，大馬外長的回應「沒說歡迎還是不歡迎」，是非常典型的馬來西亞南海立場。他承認大馬內部漸有聲音認為，蓬佩奧的聲明鞏固了大馬的立場，因此大馬應更積極發聲，但領袖對利益的計算和對威脅的看法並不相同。他強調政府保持安靜不代表軟弱。事實上，馬來西亞的實際立場還是跟東南亞鄰邦大致脗合，上月底向聯合國發出外交照會，以罕有強硬措辭否定中方在南海的歷史權利，表明中方超出《公約》的主權聲索「沒有法律效力」。

不過，美國的表態同時亦意味着中美角力加劇，區內國家並不想看到中美對決的局面。

饒兆斌說，大馬非常擔憂中美對抗，直言美國的行動永遠是利弊夾雜，一方面美國的兵力部署始終會受到歡迎，它對馬來西亞等東南亞國家的支持很有價值，「但這支持是否暗示要加入華府顯然正在建立的反華同盟？」他直言馬來西亞跟中國享有良好關係，並不會想去到該地步。

明報記者 周宏量

（南海系列‧三之二）