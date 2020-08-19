星級人馬撐拜登 米歇爾痛批「錯誤總統」

過往不少民調顯示米歇爾是最受歡迎的政治人物之一，民主黨盼在缺乏互動氣氛的虛擬大會中，她能激起選民的熱情。米歇爾在預先錄製的影片中，抨擊特朗普是美國一位「錯誤的總統」，「他有充裕的時間來證明自己能勝任這項工作，但他顯然沒有這個能力。此刻他也無法勝任。他根本不能成為我們所需要的人」。她又稱，每當民眾向白宮尋求領導、安慰或穩定時，他們得到的是「混亂、分裂和缺乏同理心」。反之，米歇爾形容拜登是在其夫任內8年中的「出色副總統」，讚賞他是非常正派的人，「他知道如何拯救經濟、擊退疫情及領導我們的國家」。她又諷刺特朗普在疫情上漠視科學顧問的意見，「他（拜登）會說實話，並相信科學」。

桑德斯斥特朗普走向專制道路

縱使民主黨步派中仍有不少人對拜登的多項政策立場有分歧，但在擊敗特朗普是主要目標下，選擇暫偃旗息鼓。拜登初選的勁敵、左翼進步派大將桑德斯在致辭時，警告特朗普「正帶領我們走向專制主義的道路」，強調國家民主和經濟的未來危在旦夕，呼籲其支持者力挺拜登。桑德斯又借羅馬暴君尼祿諷刺特朗普無視疫情，「羅馬正在焚燒，尼祿在玩琴，特朗普則在打高爾夫球」。

今次黨大會邀得4名共和黨人倒戈站台，突顯不同政治光譜人士也反對特朗普連任，以拉攏獨立選民及溫和共和黨人，當中包括上屆共和黨總統參選人卡西奇（John Kasich），他說：「我一生是共和黨人，但在我對國家肩負責任面前，對黨的忠誠居次位，這也是為何我選擇出席今次黨大會原因。」他反駁特朗普稱「激進左翼」俘虜了民主黨，認為拜登為人明智、忠誠和尊重人。

卡西奇倒戈 拉攏溫和共和黨人

針對特朗普被指處理疫情不力，女子烏爾基薩（Kristin Urquiza）也透過影片控訴父親因錯信特朗普，不幸感染新冠病毒去世。她說65歲的父親身體健康，但6月染疫亡，他生前相信特朗普屢稱疫情會消失而「付上自己的性命」，「我會投票給拜登，我會為我父親這樣做」。

（紐約時報/路透社/法新社）

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