星級人馬撐拜登 米歇爾痛批「錯誤總統」

【明報專訊】美國民主黨黨代表大會於當地時間周一（17日）起一連4天破天荒在網上舉行。首天登場為民主黨總統參選人拜登背書的主要重量級人物為前第一夫人米歇爾及進步派大將桑德斯。米歇爾批評特朗普對美國來說是個「錯誤的總統」。桑德斯則抨擊特朗普威脅民主，恐令美國走上專制主義之路。另外還有4名共和黨人倒戈站台。大會首天顯示民主黨團結，有分析指黨內進步派雖對拜登有保留，但在趕特朗普落台為大前提下，仍選擇暫時偃旗息鼓。
過往不少民調顯示米歇爾是最受歡迎的政治人物之一，民主黨盼在缺乏互動氣氛的虛擬大會中，她能激起選民的熱情。米歇爾在預先錄製的影片中，抨擊特朗普是美國一位「錯誤的總統」，「他有充裕的時間來證明自己能勝任這項工作，但他顯然沒有這個能力。此刻他也無法勝任。他根本不能成為我們所需要的人」。她又稱，每當民眾向白宮尋求領導、安慰或穩定時，他們得到的是「混亂、分裂和缺乏同理心」。反之，米歇爾形容拜登是在其夫任內8年中的「出色副總統」，讚賞他是非常正派的人，「他知道如何拯救經濟、擊退疫情及領導我們的國家」。她又諷刺特朗普在疫情上漠視科學顧問的意見，「他（拜登）會說實話，並相信科學」。
桑德斯斥特朗普走向專制道路
縱使民主黨步派中仍有不少人對拜登的多項政策立場有分歧，但在擊敗特朗普是主要目標下，選擇暫偃旗息鼓。拜登初選的勁敵、左翼進步派大將桑德斯在致辭時，警告特朗普「正帶領我們走向專制主義的道路」，強調國家民主和經濟的未來危在旦夕，呼籲其支持者力挺拜登。桑德斯又借羅馬暴君尼祿諷刺特朗普無視疫情，「羅馬正在焚燒，尼祿在玩琴，特朗普則在打高爾夫球」。
今次黨大會邀得4名共和黨人倒戈站台，突顯不同政治光譜人士也反對特朗普連任，以拉攏獨立選民及溫和共和黨人，當中包括上屆共和黨總統參選人卡西奇（John Kasich），他說：「我一生是共和黨人，但在我對國家肩負責任面前，對黨的忠誠居次位，這也是為何我選擇出席今次黨大會原因。」他反駁特朗普稱「激進左翼」俘虜了民主黨，認為拜登為人明智、忠誠和尊重人。
卡西奇倒戈 拉攏溫和共和黨人
針對特朗普被指處理疫情不力，女子烏爾基薩（Kristin Urquiza）也透過影片控訴父親因錯信特朗普，不幸感染新冠病毒去世。她說65歲的父親身體健康，但6月染疫亡，他生前相信特朗普屢稱疫情會消失而「付上自己的性命」，「我會投票給拜登，我會為我父親這樣做」。
（紐約時報/路透社/法新社）
（美國大選）
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