民主黨大會展團結 特朗普打黑暗牌 稱「舞弊下才會落敗」 評論憂特朗普掀憲政危機

【明報專訊】美國民主黨黨代表大會周一（17日）揭幕，大會以團結挑戰總統特朗普為主題；總統特朗普同日展開新型冠狀病毒疫情爆發以來最密集的拉票活動打對台，並大打黑暗牌。他到訪主要游離州之一威斯康星州時，聲言只有在「選舉涉及舞弊」的情况下自己才會落敗，再次惹外界關注其會否拒絕接受大選結果。有評論形容，質疑選舉公正已成其競選的核心，擔心引發憲政危機。
稱拜登「極端左翼暴徒」
特朗普近期多番以陰謀論質疑大選，包括聲稱郵寄投票會導致選舉舞弊，指不合資格者亦可能藉以投票，甚至無理據下質疑民主黨參議員賀錦麗不符參選副總統資格。他周一前往威斯康星州奧什科什（Oshkosh）出席競選活動時，形容周一是他展開競選活動的「關鍵時刻」，並再次聲言「我們會在這場選舉中落敗的唯一情况，就是這場選舉涉及舞弊」。他聲稱「深層政府」可能在11月4日大選舉行翌日才宣布新冠疫苗面世，以削弱其連任機會，又指控前任奧巴馬政府在其任期之初對其展開間諜工作，因此他應獲准「重做」首屆任期，並戲稱自己可能留任「16、20年」。
特朗普亦再次斥民主黨對手拜登為「極端左翼暴徒」，企圖瓦解美國邊界、消滅警隊，將「以左翼法西斯主義取代美國的自由」，稱大選關乎國家存亡。
哈佛預料64%選民郵寄投票
其言論惹外界關注他試圖削弱選舉的認受性，並有意準備在大選萬一落敗後挑戰選舉結果。政治網站Politico分析，特朗普要避免輿論焦點集中在疫情與經濟的慘淡局面，因而將選舉舞弊轉化為競選活動的核心，特別是在郵寄投票展開後，選舉的合法性將成更重要議題。哈佛大學早前估計，今屆大選料有多達64%選民選用郵寄投票，民主黨主張推動郵寄投票防疫，以讓更多選民可參與選舉，惟共和黨屢質疑民主黨藉機讓不合資格者亦能投票，舞弊陰謀論蔓延恐加劇選舉結果爭議。《華爾街日報》及美國全國廣播公司周一（17日）公布民意調查，顯示民主黨總統參選人拜登的支持者有47%計劃以郵寄投票，擬親身投票者只有26%，但特朗普支持者相反，多達66%選民計劃親身投票，郵寄投票者只有11%。民調亦顯示，對總點票準確有信心者，民主黨人有55%，共和黨人只有36%；如果只計郵寄選票，相信點票準確的民主黨人達65%，共和黨則只有23%。
拜登支持者郵寄選票意向遠高特朗普
史丹福大學法律系教授佩爾西利（Nathaniel Persily）指出，由於點算郵寄選票較點算票站投票費時，選舉結果或未能在投票日當天分出勝負，一旦郵寄選票得票較多的候選人與票站投票結果不同，甚至勝利者逆轉，便可能影響選民觀感。民主黨策略師、前白宮幕僚長弗朗西斯（Les Francis）認為，特朗普的舉措不容輕視，「這不僅是選舉議題。這是憲政問題，亦關乎公民建制的神聖」。