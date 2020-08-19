民主黨大會展團結 特朗普打黑暗牌 稱「舞弊下才會落敗」 評論憂特朗普掀憲政危機

稱拜登「極端左翼暴徒」

特朗普近期多番以陰謀論質疑大選，包括聲稱郵寄投票會導致選舉舞弊，指不合資格者亦可能藉以投票，甚至無理據下質疑民主黨參議員賀錦麗不符參選副總統資格。他周一前往威斯康星州奧什科什（Oshkosh）出席競選活動時，形容周一是他展開競選活動的「關鍵時刻」，並再次聲言「我們會在這場選舉中落敗的唯一情况，就是這場選舉涉及舞弊」。他聲稱「深層政府」可能在11月4日大選舉行翌日才宣布新冠疫苗面世，以削弱其連任機會，又指控前任奧巴馬政府在其任期之初對其展開間諜工作，因此他應獲准「重做」首屆任期，並戲稱自己可能留任「16、20年」。

特朗普亦再次斥民主黨對手拜登為「極端左翼暴徒」，企圖瓦解美國邊界、消滅警隊，將「以左翼法西斯主義取代美國的自由」，稱大選關乎國家存亡。

哈佛預料64%選民郵寄投票

其言論惹外界關注他試圖削弱選舉的認受性，並有意準備在大選萬一落敗後挑戰選舉結果。政治網站Politico分析，特朗普要避免輿論焦點集中在疫情與經濟的慘淡局面，因而將選舉舞弊轉化為競選活動的核心，特別是在郵寄投票展開後，選舉的合法性將成更重要議題。哈佛大學早前估計，今屆大選料有多達64%選民選用郵寄投票，民主黨主張推動郵寄投票防疫，以讓更多選民可參與選舉，惟共和黨屢質疑民主黨藉機讓不合資格者亦能投票，舞弊陰謀論蔓延恐加劇選舉結果爭議。《華爾街日報》及美國全國廣播公司周一（17日）公布民意調查，顯示民主黨總統參選人拜登的支持者有47%計劃以郵寄投票，擬親身投票者只有26%，但特朗普支持者相反，多達66%選民計劃親身投票，郵寄投票者只有11%。民調亦顯示，對總點票準確有信心者，民主黨人有55%，共和黨人只有36%；如果只計郵寄選票，相信點票準確的民主黨人達65%，共和黨則只有23%。

拜登支持者郵寄選票意向遠高特朗普

史丹福大學法律系教授佩爾西利（Nathaniel Persily）指出，由於點算郵寄選票較點算票站投票費時，選舉結果或未能在投票日當天分出勝負，一旦郵寄選票得票較多的候選人與票站投票結果不同，甚至勝利者逆轉，便可能影響選民觀感。民主黨策略師、前白宮幕僚長弗朗西斯（Les Francis）認為，特朗普的舉措不容輕視，「這不僅是選舉議題。這是憲政問題，亦關乎公民建制的神聖」。

（CNN/Politico/華爾街日報）

（美國大選）