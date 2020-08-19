捲利益輸送醜聞 加拿大財長辭職

在杜魯多任內一直擔任財長的莫奈（Bill Morneau）在記者會上表示，從未打算參加超過兩次聯邦選舉，而下一階段經濟復蘇需時數年，充滿挑戰，是時候需要新財長。他強調是自願去職，並非被杜魯多要求。他稱將競逐經濟合作與發展組織（OECD）下任秘書長。

杜魯多發聲明稱已接受莫奈辭呈，並對莫奈過往的工作給予肯定和感謝，表示政府將大力支持他競逐OECD秘書長一職。他沒透露新財長人選，但杜魯多盟友、副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）被視為接任大熱。

莫奈近月成為輿論批評焦點。政府6月底宣布推出一項涉及逾9億加元的學生服務助學金項目，傳媒隨後披露，被委託管理該項目的慈善機構WE Charity與杜魯多家人及莫奈家人過從甚密。國會道德專員遂就兩人有否違反《利益衝突法》展調查。

路透：理財理念與杜魯多不和

杜魯多和莫奈對新冠疫情後的開支意見分歧。加拿大2020至2021年度財政赤字將高達3432億加元（約2萬億港元），為二戰後新高，為疫情推行的經濟紓困計劃開支佔加拿大GDP近14%。路透社稱，莫奈抗拒杜魯多政府大增開支。杜魯多認為2021年的財政預算應更包括進取的環保元素，最近更請了英倫銀行前行長卡尼為顧問。

（綜合報道）