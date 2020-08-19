學者研判較不致命：變種未必損疫苗成效

科學家上月在大馬發現4宗由新冠病毒「D614G變種」引發的病例，傳播力比一般新冠病毒快10倍。坦比亞稱，有證據顯示，D614G變種在全球多個地區擴散同時，死亡率也下降，意味變種病毒致命率較低。他指出，大部分病毒在變種時傾向毒性降低，「對病毒來說，感染更多人而非殺死他們更為有利，因病毒要依靠在宿主身上取得食物和庇護」。坦比亞稱最近在新加坡也發現D614G變種病例。他認為，這種病毒變種不足以影響潛在疫苗的有效性，「這種變異影響了棘狀蛋白（spike protein）的結合，但不一定影響免疫系統識別該蛋白的能力，而這也是疫苗的最主要功能」。

世界衛生組織（WHO）西太平洋區域主任葛西健等官員周二（18日）亦指出，雖然觀察到病毒出現變種，但認為病毒「相對穩定」。

世衛：年輕隱型患者多 助長疫情傳播

葛西健又稱，亞太地區國家20至40多歲人士正助長疫情傳播，但當中許多人不知道自己受感染，他們病徵輕微甚至沒有症狀，危及長者等脆弱一群的健康。近期一些明顯疫情已受控的國家出現反彈，例如越南和新西蘭，「我們認為這是一個信號，顯示亞太地區已經進入大流行新階段」。世衛數據顯示，日本近期約三分之二感染者為40歲以下，菲律賓和澳洲逾一半個案患者也是這個年齡層。

（路透社）

（抗疫新階段）