屢辦反政府集會 創會牧師言行出位

周一確診 報道指病情惡化

領導「愛心第一教會」的牧師全光勳（又譯全光焄）言行出位，像上周六（15日）聲言其教會遭受「病毒恐襲」。他周一證實確診，在接受隔離安排從寓所登上救護車的過程，繼續不顧傳播危險，拉下口罩邊走邊笑着講電話。惟YTN電視台報道，其情况事隔一天轉差。全光勳及其教會自從爆發新冠肺炎疫情，一直對防疫措施採取不合作態度；即使全光勳夫婦等逾十名領袖俱確診，該教會依然拒承擔防疫責任。

今年疫情極嚴峻的二月底、三月初，全光勳便曾因堅持集會惹批評，和因集會言論被羈留56日。最近疫情既升溫，其教會亦顯見集體感染，但他依然在錄得逾100名教友確診的上周六（15日），執意與右翼未來統合黨成員參與反政府集會。

青瓦台請願網站於上周六出現請願文，指摘全光勳「持續舉行數千人聚集的各種集會，令矢志撲滅新冠病毒的防疫當局事倍功半」，要求將他再關押，有30萬人聯署贊成。

保健福祉部、中央事故處置本部和首爾市政府於周日（16日），控告全光勳違反《傳染病預防法》，指他未履行居家隔離，強行參加集會，並造假教徒名單，違反防疫規定。

（京鄉新聞/民族報/朝鮮日報）

（抗疫新階段）