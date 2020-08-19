右翼教會傳播變種病毒 掀韓新危機 確診一周暴增 官員：比新天地更堪憂

韓國中央防疫對策本部昨稱，到周二正午12時為止，首爾城北區「愛心第一教會」相關的確診者比前一天多了138人，使之從8月12日錄得首名感染者至今，累計確診人數達457人，當中首爾市與京畿道、仁川市合計的首都圈佔432人。調查證實，首爾市內數處集體感染組群皆由該教會中人引發，包括安提阿教會群組15人、樂天網購首爾數碼中心群組7人等。

「愛心第一教會」日增百確診

「愛心第一教會」受感染者通過教會多樣活動，反覆交叉感染。此群組感染人數周一已壓倒了7月首爾市梨泰院夜總會群組的277人，成為僅次於錄得5214宗相關病例的新天地教會的韓國第二大規模感染群組。該教會曾於8月8日、15日兩個周六都有在景福宮、光化門一帶舉行最少數千人參與的集會，相信感染者將進一步增加。政府呼籲涉事人士火速接受病毒檢測。

GH型病毒株傳染力強

中央防疫對策本部副本部長權埈郁昨在疫控簡報會上說：「愛心第一教會的新冠患者規模非常之大。依我們判斷，現况比起2月、3月新天地集體感染發生之時，更屬莫大危機。今次首都圈流行的，很大可能是跟新天地流行時不同、傳播力更高的GH型病毒株。」中央防疫對策本部上月稱，確認正在境內流行的病毒主要是GH型新冠病毒，其毒株傳播能力較其他病毒類型更強。新天地感染群組則是V型。

當局掌握的該教會名單共4066人，但僅確定3436人所在，他們主要圍繞包括首爾市、仁川市、京畿道的首都圈，部分遠在慶尚北道、濟州道等地。涉事群組的首都圈外患者現有25人。中央防疫對策本部的本部長鄭銀敬稱，新型冠狀病毒「正以可怕速度向全國擴散」。

首爾市一帶近期亦有其他教會群組爆發，包括擁有56萬信徒的教會「汝矣島純福音教會」上周六開始發現的12人群組。京畿道龍仁市的「我們第一教會」自上周二起，更累計147人確診。

首都圈加強限聚控疫

總理丁世均昨宣布首都圈新一輪加強控疫措施。從周三零時至8月30日，首都圈內教會敬拜和聚會，一律僅限視像模式舉行。娛樂場所、300人以上補習社、做自助餐的食肆等12類場所，全停業。違者可被罰款300萬韓圜（約2萬港元）；倘若因違規而導致有人感染，會被追討醫療和防疫費用。

京畿道知事李在明也宣布行政命令，京畿道全境強制戴口罩，命令曾參與愛心第一教會各類集會，或在8月8日及15日去過光化門一帶人士，必須8月31日前接受病毒檢測。

（綜合報道）

（抗疫新階段）