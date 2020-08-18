澳洲擬限科企刊新聞須付費 Google稱危及服務捱轟

消委會轟「錯誤信息」

澳洲上月提出議案，要求facebook和Google等科企向傳媒公司支付新聞費用，並規定若這些公司的演算法有任何改變，將對平台上的新聞排名產生重大影響，必須提前告知傳媒機構。有關議案正在諮詢至8月28日。

Google澳洲董事總經理席爾瓦（Melanie Silva）周一致澳洲民眾公開信，稱該議案會強迫科企提供極差的Google搜尋和YouTube服務，又可能導致公司將用戶的數據交給大型傳媒，並會危及用免費服務。

澳洲競爭與消費者委員會主席西姆斯（Rod Sims）批評Google的公開信含有錯誤信息，「Google不會被要求向澳洲民眾收取使用Google搜尋器和YouTube的費用，也不會被要求與澳洲傳媒公司分享任何額外的用戶數據，除非Google選擇這樣做」。西姆斯稱，該議案將允許澳洲傳媒公司為列入Google服務中的記者作品談判，爭取公平的報酬，以平衡澳洲新聞傳媒與Google和fb之間的議價能力。

（CNBC）