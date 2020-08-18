地中海首大型郵輪復航 業界關鍵考驗

載客量正常七成 登船須先檢測

由地中海郵輪公司（MSC Cruises）營運的「鴻圖」號（MSC Grandiosa）今次行程為期7天，中途停靠意大利3個港口及馬耳他首都瓦萊塔。郵輪公司表示，會遵守意大利政府的安全規定，限制「鴻圖」號的乘客量為正常的七成，即接載約2500人；乘客每天須量體溫，在乘搭電梯或其他不能保持社交距離的地方，必須戴口罩；船員在啟航前已接受檢疫，自助餐的食物亦會奉上客人枱上，避免交叉感染。

有「鴻圖」號乘客向法新社稱，不擔心受感染，認為郵輪之旅較其他度假選項更安全。64歲郵輪博客斯卡龍（Rosalba Scarrone）說：「我不會錯過新冠病毒後首次郵輪之旅。我搭過87次郵輪，你能想像2月至今未能出發我有多難受？」

為全球經濟每年貢獻逾1萬億

「鴻圖」號啟航被視為重振郵輪業第一步，亦是一次關鍵考驗，據國際郵輪協會（CLIA）數據，郵輪業為全球經濟每年估計帶來約1500億美元（約1.17萬億港元）。

復航對受疫情重挫經濟的意大利來說更為重要，該國是全球第七大郵輪營運國，2018年意大利的郵輪載客量超過80萬人次，每年收入約145億歐元（約1332億港元）。縱使意大利新冠病毒個案近期再呈上升趨勢，但政府上周批准國內的郵輪公司自8月15日起復航。地中海郵輪公司另一艘郵輪預計8月29日啟航。

全球多國衛生部門曾批評郵輪業年初應對新冠疫情的反應緩慢，截至6月11日國際郵輪協會成員旗下48艘郵輪上，累計有3047人染疫、73人死亡。

（BBC/法新社）

（抗疫新階段）