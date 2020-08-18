紐國押後大選4周 承諾不再延遲

奧克蘭封城 三分一選民難接觸

新西蘭長達102日沒有本地感染後，有150萬人口的最大城市奧克蘭上周二出現本土病例，之後受感染群組增至58人。奧克蘭隨即於翌日再度推出封城令，兩日後政府宣布該市實施第三級戒備至起碼8月26日；國家其他地區亦實施第二級戒備，收緊社交距離與集會人數等。

由於病毒源頭不明，各政黨在新一波疫情爆發後都暫停競選活動。朝野政黨都認為，在奧克蘭的封城令下，他們接觸不到的選民近全國三分一。

阿德恩連任兼單獨執政機會高

阿德恩（Jacinda Ardern）周一召開記者會表示，經過上周末與各政黨領袖、選舉委員會商討後，決定將大選日期押後到10月17日，「為各方提供充分時間來籌劃我們將要競選的各種情况」，但承諾之後無論情况如何，決不再押後。

她承認其對手擔心控疫措施箝制競選活動開展，使選舉偏向政府，構成不公。她說：「此決定讓各政黨有9星期去競選，而選委會有足夠時間確保選舉可以舉行。」她說，其首要任務是控制疫情，押後選舉應該保障到選民有「安全的選舉」。

新西蘭國會120個議席原定9月19日循普選產生，再推選總理。7月30日1News發表的民調顯示，工黨的支持率為53％，最大反對黨國家黨為32％，阿德恩連任兼單獨執政機會甚高。她除了在去年的清真寺襲擊與懷特島火山爆發事件中表現出色，今年疫情開時就實施7星期嚴格封鎖措施，並積極追蹤接觸者和做廣泛病毒測試，成功控疫，贏得國內外稱譽。該國累計有1280宗確診、22人死亡。衛生部昨稱，除了奧克蘭群組增至58宗，再無別的社區爆發。

當局懷疑奧克蘭群組跟該市Americold公司一個冷藏倉庫有關，並在研究跟最近澳洲墨爾本Americold公司設施感染群組是否涉及相同病毒基因組排序。

（衛報/法新社/彭博社）

（抗疫新階段）