2016年南海仲裁所涉九段線及有關島礁

菲方提出的南海仲裁案，重點在北京「九段線」主張（包括對南海島嶼及人工島的權利）涉違《公約》。南海仲裁庭2016年7月12日宣判，指中國的南海「歷史性權利」與菲律賓無異，故其「九段線」海洋主權聲索踰越《公約》允許範圍，未具法律效力。

仲裁庭被認為幾乎全面認可菲方論述，例如裁定「沒有任何一個南海島礁」可以有12海里的領海，而所有南海島礁即使「共同作為一個單位」也不能享有專屬經濟區權利，包括「斯卡伯勒淺灘」（中方稱為黃岩島）亦不可產生專屬經濟區或大陸架。裁決又指，中國在爭議島礁海域阻止菲律賓鑽探開採海洋油氣和漁民捕魚，並進行填海造陸和允許中國漁民捕魚，皆侵犯菲律賓權利。

中方從一開始即不認可南海仲裁，自然不接受仲裁結果。菲律賓在裁決前不久新總統杜特爾特上台，後者任內對是否接受裁決的態度搖擺不定，直至上月12日（即裁決四周年）才由外長首度表態要求中方全面履行裁決結果。翌日華府即公布新南海立場，並將其扣緊南海仲裁結果。

（南海系列‧三之一）