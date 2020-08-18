外界憂擦槍走火 專家：風險仍低

美視華損其三大利益

波林認為，中方近年動作企圖損害華府長期以來在南海的三大利益：一是損害海洋自由（freedom of the seas）的法律體系，那體現於中美協助建立的《聯合國海洋法公約》（惟美國未有簽署）；二是威脅美國對伙伴及盟友作為安全提供者的可信度，尤其菲律賓；三是威脅美國投射軍事力量到這重要水域的長遠能力。他認為以上3點皆跟美國的「自由及開放的印太區」構想密切脗合。

印太區構想追溯至奧巴馬時代

華府的「印太區」（Indo-Pacific）構想雛形可追溯至奧巴馬時代。時任國務卿希拉里2011年《外交政策》文章「美國的太平洋世紀」，便將亞太區（Asia-Pacific）範圍延伸至「印度次大陸到美國西岸」，橫跨太平洋和印度洋。她明言戰略上維持亞太和平穩定的重點之一，是「捍衛南海的航行自由」。「印太區」到特朗普時代才正式成為外交術語。

中國外交更趨民族主義成變數

雖然南海再成焦點，外界擔心中美在南海較勁或致擦槍走火，但波林認為風險「仍然低」，因為中美海軍互動過程大多保持專業，而且「沒有一方想就南海衝突，也沒有一方認為可取得符合成本的收益」。但他警告或發生意外令局勢升溫的事件，開端或是中國海警局或民兵（指遠洋漁船），涉及某東南亞國家而將美國拖下水。另一變數是因應新冠疫情，中國短期內外交將更傾向民族主義，美國則認為須展示對新政策的承諾。

（南海系列‧三之一）