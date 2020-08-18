首引南海仲裁案 美急表態撐盟友 學者：短期制華招數不多 長遠制裁逼讓步

美國智庫南海問題專家波林向本報稱，因應中國近年在南海的動作，美國急須向東南亞伙伴表態力撐，以免削弱美國影響力。他相信華府或藉制裁等手段長遠迫使北京讓步，但關鍵在於能否贏得盟友響應。

明報記者 周宏量

蓬佩奧在聲明一開始即表明，「北京對橫跨南海大部分地區的離岸資源聲索是完全非法，其旨在控制那些資源的欺凌行動亦然」。他批評中方對「九段線」的法律依據說法前後不一，表明華府對中方南海海洋主權聲索的立場將跟南海仲裁案判決一致。

否定華九段線 一改隱晦立場

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）設有專門跟進南海局勢的「亞洲海事透明倡議」（AMTI），項目主任波林（Gregory B. Poling）向本報稱，新政策意味華府「對中國任何偏離2016年仲裁結論範圍的主權聲索皆視為非法」，並會在類似個案站在東南亞聲索國的一方。但他提醒，新立場只限於「海洋主權聲索」，華府對南海島嶼的領土主權聲索問題仍保持中立，「中國仍可聲索擁有南沙群島和西沙群島的主權，只是不可聲索擁有馬來西亞、菲律賓、越南和印尼的海底島礁」。

波林認為蓬佩奧今次只是闡明華府以往較隱晦的實際立場。華府從未認可中方南海主張，並以自由航行行動等方式表態，但未直接引用南海仲裁案。

波林相信，華府揀此時機作新表態攸關中方近年動作。他解釋，中方執法部門（指中國海警局）及民兵力量（指遠洋漁船隊伍）過去兩年將東南亞各國的油氣及捕魚船隻穩步推出南海，北京戰略正迅速見效，若再無改變，東南亞聲索國幾年內將不再可能在未獲北京同意下取得任何南海經濟利益，這會嚴重收窄美國的影響力。他解釋，在東南亞聲索國眼中，若美國未能助其保障法律權利，將質疑美國在區內的存在價值，「華府新立場旨在回應上述問題，明示美國會為伙伴國家的海洋自由挺身而出，而不止關注自身的航行自由」。

助理國務卿暗示會制裁 點名中海油

新立場如何轉化成具體執行政策仍屬疑問。波林坦言，美國海軍除繼續增加南海部署或訓練伙伴等，短期內可用新招不多，但他認為新政策之真正長期目標，是鋪路為中國帶來更有效果的外交以至經濟代價。他舉例指華府可按新立場在國際論壇提出南海問題，推動歐洲及伙伴國家仿效，並尋求對在南海「參與非法活動」的中國企業或個人實施經濟制裁。他相信上述代價若足夠高，中方會明白跟鄰國妥協更有用。

華府公布新南海立場翌日，東亞及太平洋事務助理國務卿史達偉在智庫演說後，暗示會以制裁反擊中方。他未提潛在制裁對象，但在演說中點名指摘中海油集團等中方企業儼如恐嚇其他國家的「攻城鎚」，更斥之為現代版東印度公司。

波林強調，美國在南海問題要迫使中國妥協，唯一可行辦法是聯手「志同道合」的國家施壓。他指北京勢將南海問題描繪成中美競爭，故華府需將南海問題演繹成「中國與國際法之間的對抗」。

南海國家響應否成疑問

不過，美國未有簽署《聯合國海洋法公約》卻成為一大軟肋，南海區內國家是否願意支持亦是另一問題。外交部發言人汪文斌上月底便質疑美國並非南海問題當事國或《聯合國海洋法公約》締約國，大談南海問題「是蓄意離間中國與東盟國家關係……企圖製造出一張遏制中國的新牌」。

（南海系列‧三之一）