美科學團隊：格陵蘭融冰「無法逆轉」

俄亥俄州立大學冰川學家豪厄特教授（Ian Howat）與團隊利用每月的衛星數據，分析截至2018年的34年間格陵蘭234個冰川的變化，發現在2000年前當地冰川仍有50%每年重獲冰雪補充，但2000至2005年間當地大量融冰後，因水能吸收更多陽光的熱力，令冰川消退速度顯著加快，形成惡性循環。以過去20年間的氣候情况推算，當地冰川面積只可能在每100年因積雪而重新增加，無法追上融化速度。如情况無改善，到3000年格陵蘭所有冰川都會融化，令海平面上升達6米。

現時格陵蘭冰川每年有2800億噸融冰流入大海，令全球海平面每年平均上升約1毫米，成迄今海平面上升的最大因素。去年夏季，格陵蘭曾受熱浪侵襲，在5日內因冰川融化向海洋釋出達550噸水。豪厄特指出，冰川融化已達無可逆轉的地步，雖然大幅減少碳排放難以阻止冰川融化，但仍能令速度放慢，減緩海平面急速上升對人類的影響。研究報告上周四（13日）刊於《自然》期刊。

（路透社/CNN）