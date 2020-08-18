允公投修憲後選舉 白俄總統國企演說遭柴台

【明報專訊】白俄羅斯大選涉舞弊引發的反政府示威令總統盧卡申科面臨極大壓力，他昨日在一間國營工廠向工人演說，結果遭工人喝倒采，高呼「下台」。盧卡申科昨口風似有軟化，願意分享權力和修憲，稱修憲公投後可重新大選，但示威者並不收貨。流亡反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭則表示，已準備好準備擔任過渡領袖，又呼籲執法人員「變節」。
反對派領袖籲執法人員變節
示威者昨揮動反對派的紅白旗幟，聚集在國營電視台及明斯克輪式拖拉機廠，要求盧卡申科下台。該工廠員工表示，有數千名職員罷工，國營電視台也有員工罷工抗議政府審視及大選結果。國營白俄羅斯通訊社（BelTA）報道，盧卡申科昨到訪工廠時向員工說，除非自己被殺，否則不會重新舉行大選，但他提出，可以修憲交出部分權力，然後公投，公投後可以舉行國會及總統選舉。他強調不會在示威者的壓力下這樣做。
BelTA引述盧卡申科稱，可能修憲的工作已在進行，當中涉及重新分配權力。台下不少工人向他柴台，並高叫「下台」。看似憤怒的盧卡申科步下講台時說：「謝謝。我說完了，你們可以叫『下台』。」
流亡立陶宛的季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）昨在新發布的影片中表示，自己本來無意從政，但命運已讓她站在對抗專權及不公義的前線，「我已準好承擔責任，在這段時間擔任國家領導人」。她又呼籲執法人員不要再支持政府，稱若他們現在「變節」，過去的行為會獲得寬恕。她也同時要求設立一個能確保總統大選公平舉行的法律機制。
英德：準備支持更嚴厲制裁
另外，歐盟領袖周三將舉行緊急視像峰會，商討白俄危機，並會在會上向示威者表達支持。召開會議的歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）說：「白俄人民有權決定他們的未來及自由選出其領袖。暴力對待示威者的行為是不能接受及不容許的。」
歐盟外長上周五已同意制定新一輪制裁白俄官員的清單；歐盟輪任主席國德國和英國昨日均表示，準備支持對白俄實施更嚴厲的措施。美國總統特朗普昨表示，正密切注視白俄的「可怕局勢」。