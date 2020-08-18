允公投修憲後選舉 白俄總統國企演說遭柴台

反對派領袖籲執法人員變節

示威者昨揮動反對派的紅白旗幟，聚集在國營電視台及明斯克輪式拖拉機廠，要求盧卡申科下台。該工廠員工表示，有數千名職員罷工，國營電視台也有員工罷工抗議政府審視及大選結果。國營白俄羅斯通訊社（BelTA）報道，盧卡申科昨到訪工廠時向員工說，除非自己被殺，否則不會重新舉行大選，但他提出，可以修憲交出部分權力，然後公投，公投後可以舉行國會及總統選舉。他強調不會在示威者的壓力下這樣做。

BelTA引述盧卡申科稱，可能修憲的工作已在進行，當中涉及重新分配權力。台下不少工人向他柴台，並高叫「下台」。看似憤怒的盧卡申科步下講台時說：「謝謝。我說完了，你們可以叫『下台』。」

流亡立陶宛的季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）昨在新發布的影片中表示，自己本來無意從政，但命運已讓她站在對抗專權及不公義的前線，「我已準好承擔責任，在這段時間擔任國家領導人」。她又呼籲執法人員不要再支持政府，稱若他們現在「變節」，過去的行為會獲得寬恕。她也同時要求設立一個能確保總統大選公平舉行的法律機制。

英德：準備支持更嚴厲制裁

另外，歐盟領袖周三將舉行緊急視像峰會，商討白俄危機，並會在會上向示威者表達支持。召開會議的歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）說：「白俄人民有權決定他們的未來及自由選出其領袖。暴力對待示威者的行為是不能接受及不容許的。」

歐盟外長上周五已同意制定新一輪制裁白俄官員的清單；歐盟輪任主席國德國和英國昨日均表示，準備支持對白俄實施更嚴厲的措施。美國總統特朗普昨表示，正密切注視白俄的「可怕局勢」。

（路透社/法新社/BBC）