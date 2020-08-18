不滿特朗普削郵政署資源 民主黨兩招反制

佩洛西擬推法案保護郵政服務

今屆大選估計多達一半選民會採用郵寄投票，特朗普多次聲稱郵寄投票會導致舞弊，又反對撥款給連年虧蝕的郵政署，目的是要阻礙郵寄投票運作。

佩洛西周日號召國會議員提早結束暑假（原定直至9月14日），在本周末前返回華府，表決一項保護郵政服務的法案，稱要防止「透過操控郵政服務來剝奪選民權益、破壞選舉」的情况。

一名資深民主黨幕僚透露，眾議員可能會在周六（22日）前返回華府表決法案，一旦通過，將禁止現行郵政服務水準有所變動。民主黨眾議院議員亦將傳召特朗普盟友、新任郵政署長德喬伊（Louis DeJoy）和另一名郵政高層，於8月24日出席聽證會。

多個民主黨州份研法律行動

多個民主黨掌控的州份正研究採取法律行動。麻省州檢察總長希利（Maura Healy）稱，特朗普可能為了選舉利益而破壞美國郵政服務，認為其行為涉及憲法、監管及程序問題。她表示，弗吉尼亞、賓夕法尼亞、明尼蘇達、北卡羅萊納和華盛頓州等地的檢察總長也在討論採取法律行動。

雖然特朗普反對撥款美國郵政署，但白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）周日稱，他對增撥100億到250億美元給郵政服務持開放態度。

（路透社/紐約時報/中央社）