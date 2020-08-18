虛擬黨大會登場 跨黨派撐拜登 前共和黨總統參選人背書

米歇爾桑德斯率先登場

周一起一連四日舉行的民主黨黨代表大會為催谷拜登團隊支持度的重頭戲之一，多位政壇名人將陸續為兩人發表演說。周一首先登場的包括進步派健將桑德斯、進步派新星眾議員奧卡西奧-科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez），更令人意外的是，2016年共和黨總統參選人、前俄亥俄州長卡西奇（John Kasich）亦會致辭。卡西奇是保守派共和黨人，經常批評總統特朗普。他向CNN稱，自己並非轉黨，仍是共和黨人，「但首先是美國人」。他稱共和黨需要改變，否則不能生存。

這場橫跨美國各地的大會以團結美國為主題，拜登及賀錦麗將定位成助修復美國因疫情及種族問題分裂的希望，尤其將強調賀錦麗作為首名代表主要政黨競逐副總統的黑人女性在歷史上的意義。大會原定於7月在威斯康辛州舉行，惟受新型冠狀病毒疫情影響，4天活動將改在美國多地分別進行，並濃縮成每晚2小時網上直播，夾雜一些預錄片段。新聞網站Axios稱，民主黨人私下承認，今次依靠網上直播有風險，因為不知道觀眾反應如何，電視台如何直播亦是未知數。

網上直播觀眾反應難捉摸

黨大會召開前，美國有線新聞網絡（CNN）的最新民調顯示特朗普自6月起落後幅度大幅收窄，支持拜登及賀錦麗團隊選民為50%，支持特朗普及彭斯團隊的為46%，相差4個百分點，與調查誤差相同。其中15個關鍵游離州中，拜登僅領先特朗普1個百分點。調查顯示，特朗普自6月起漸收復失地，其中男性（對特朗普支持度由6月時的50%增至如今的56%）、35至64歲的選民（由較支持拜登轉為傾向支持特朗普）以及獨立選民（拜登領先優勢由11個百分點降至1個百分點）最為顯著。特朗普亦鞏固了政黨支持。

RealClearPolitics綜合10個主要民調亦顯示拜登領先7.7個百分點，較6月的10個百分點稍收窄。《華盛頓郵報》最新民調則顯示，拜登及賀錦麗團隊以53%遙遙領先特朗普及彭斯12個百分點。

學者：特朗普開口愈多選情愈差

競逐連任的特朗普則周一起在美國多個游離州分巡迴演說拉票，包括威斯康辛、明尼蘇達及亞利桑那州等，而在拜登周四發表提名演說當日，特朗普將前往拜登成長的「精神家園」賓夕法尼亞州斯克蘭頓演說。特朗普團隊稱有關行程旨在宣揚特朗普的經濟成績，「突顯拜登的失敗」。不過普林斯頓大學政治系教授澤利澤（Julian Zelizer）指出特朗普越多開口選情越差，有關行程可能適得其反。共和黨將在下周，召開黨大會。

（CNN/衛報/法新社）