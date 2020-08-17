曼谷6年最大示威 萬人反政府求大選

保王派同日示威

集會於當地時間昨午3時在曼谷民主紀念碑開始時，已有最少5000人在場，另有民眾魚貫抵達。社交網絡流傳「給獨裁者最後限期」等標籤。600警察在場戒備。主辦單位稱昨日示威是「人民力量的展現」，重申三大示威訴求：解散國會和重新公平選舉、修憲和停止威脅異見人士。昨日示威現場，不少示威者高舉衍生自電影《飢餓遊戲》（The Hunger Games）的「3指禮」抗爭手勢。

高舉「3指禮」抗爭手勢

自7月18日以來，泰國學生幾乎每天舉行反政府集會，要求2014年軍事政變上台的首相巴育下台。到了8月10日，在泰國法政大學集會的各學生團體發表了聯合宣言，提出限制王權的10項訴求，正式觸及該國的「禁忌話題」。首相巴育上周四批評學生對君主制的要求 「太過火」。

親政府議員：不想出軍隊

其一批評君主制的著名學生領袖、22歲法政大學學生巴利（Parit Chiwarak），於上周五（14日）被拘留了一夜。巴利在所屬大學一名講師擔保下獲准保釋，條件包括「必須同意不作所受指控罪行」，但巴利在刑事法院外便矢言繼續發聲和參加示威，並促大家更公開地討論君主制。

除巴利外，另有兩名示威領袖人權律師阿農（Anon Nampa）和學生領袖帕努蓬（Panupong Jadnok）被捕。他們與巴利同被檢控煽動叛亂等罪名，俱已保釋。惟警察現指他們在保釋期間繼續在集會上發言，已向法院申請撤銷保釋。

人權觀察前日稱，警方準備在未來幾日拘捕多最少31人，包括學運領袖。警方說，已經對另外12名示威領袖發出逮捕令。

外界關注今次示威會否血腥收場。泰國政府發言人昨稱，首相巴育向官員及示威者表達避免暴力的關注，又強調巴育已下令內閣採取措施促進不同世代的溝通。泰國新聞網站Thai Enquirer 上周引述親軍政府人民國家力量黨一名國會議員說：「我們不想動用軍隊對付學生，那樣將一發不可收拾，可能發生流血事件。」他表示希望政府和示威者通過談判達成和解，避免街頭流血。要是發生血腥鎮壓，許多政府中人都會不自在，不太可能繼續服務下去。

（曼谷郵報/法新社/路透社）