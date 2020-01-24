「新天地翻版」 韓教會4天200確診

韓國保健福祉部昨稱，檢測「愛心第一教會」800名會眾之後，已顯示200人確診。該部門目前掌握教會4000人名單，迄前日安排了當中3000餘人隔離。由於仍在檢測，相信受感染的教會成員將續增。當局並將檢控領導該教會的牧師全光勳，指他前日參與一場集會違反自我隔離規定，以及未提供教會成員完整名單給當局供病毒篩檢和追蹤，阻礙控疫。

「愛心第一教會」的首爾城北區教會於上周三（12日）現首名確診者，之後同一教會患者急增。韓國昨新增279宗確診。首爾新增146例確診，是單日新高紀錄，其中107例與「愛心第一教會」有關。《韓國經濟》指出，「愛心第一教會」個案出現後的確診增幅趨勢，甚於2月大邱新天地教會群組爆發初時。

首爾市政府上周封鎖該教會的城北區和首爾市內設施消毒檢疫。不過首爾市相關官員上周五批評該教會未盡力協助防疫工作。而教會牧師全光勳還依然號召教會成員於上周六，在首爾市中心光化門一帶舉行大型反政府集會。韓國政府與首爾市政府昨日便分別提出控告。

（東亞日報/朝鮮日報/中央日報）