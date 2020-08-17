續撐盧卡申科 普京陷兩難

新一代不親俄 恐成「烏克蘭2.0」

白俄一向被視為最親俄的前蘇聯加盟共和國，盧卡申科任內亦積極推動「俄羅斯化」，令該國經濟依賴俄羅斯。不過，白俄新一代早已不再緬懷蘇聯。去年12月，近千示威者在明斯克示威抗拒跟俄羅斯進一步融合，高呼「白俄萬歲」及「獨立」的口號，有示威者更撕下街頭普京肖像海報。白俄人新興的民族主義卻被盧卡申科利用作為跟普京討價還價的籌碼，當白俄當局總是強硬鎮壓反政府示威時，對民族主義示威卻克制得多，彷彿恐嚇俄羅斯若不想白俄變成第二個烏克蘭，就要繼續撐盧卡申科。

白俄穩定不一定靠盧卡申科

《外交政策》今年1月的文章便探討白俄民族主義。設於波蘭的非牟利組織白俄之家主席扎雷姆比烏克（Ales Zarembiuk）指出，白俄正出現世代交替，近半人已記不起蘇聯，年輕人只想像歐洲人般生活。文章稱，雖然白俄對西方及俄羅斯態度變化，但觀察家稱，白俄主流仍是親俄，民族身分仍薄弱，是否完全擁抱西方卻是疑問。設於波蘭的白俄獨立頻道Belsat TV的主任古齊（Agnieszka Romaszewska-Guzy）當時指出，白俄民意在地緣政治取態上每月變化非常大，認為基於戰爭及歷史，白俄人的基本目標是適應政治環境並活下去。不過反盧卡申科的示威卻可能會鞏固白俄的民族意識，這發展並不利俄羅斯。

對普京來說，白俄保持穩定且不投向西方陣營是最大考慮，而這並不一定要靠盧卡申科。據《金融時報》，自今波反盧卡申科示威開始以來，俄羅斯已出現一些促放棄盧卡申科的說法。

明報記者